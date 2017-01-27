O Hayat Benim... EFSUN NURAN'LA BİRLİKTE KAÇIYOR!

Başrollerini Keremcem ve Ezgi Asaroğlu`nun paylaştığı 'O Hayat Benim' 118. bölümüyle 29 Ocak Pazar akşamı FOX TV ekranlarında...

Bahar için tek bir şeyin önemi vardır. Kızının yanında olabilmek! Bu uğurda Efsun’un ayağına kadar gelir. Buna bile razıdır. Ama Nuran’la son gecesini geçirdiğinin farkında değildir.

Sabah gözlerini açtığında Nuran yoktur... Efsun yoktur... Onları Romanya’ya kaçıracak olan tekneyle yola çıkmışlardır bile. Dönüşü olmayan bir yolculuktur bu!

Bahar çaresizlikle yıkılır. Ateş ise durumdan haberdar olur olmaz Savcı Murat’a haber verir. Sahil Güvenlik alarma geçirilir. Amansız bir takip başlar.

Fakat beklenmedik bir haber olayların akışını altüst eder. Çünkü bir çocuğun verdiği umut her şeyi değiştirmeye yeter!