O Hayat Benim... NURAN KONAKTA HASTA VE MUTSUZ!

Başrollerini Keremcem ve Ezgi Asaroğlu`nun paylaştığı 'O Hayat Benim' 114. bölümüyle 25 Aralık Pazar akşamı FOX TV ekranlarında...

Efsun iki büyük kayıpla başa çıkmak zorundadır. Hastalığı gittikçe ağırlaşan Nuran artık konakta, Bahar’la Ateş’in yanındadır. Ve kimse Efsun’un onu görmesine izin vermiyordur.

Sultan ise cezaevine girer girmez, Kenan’ın ayarladığı bir mahkumun saldırısına uğrar. Hayattaki iki büyük dayanağını kaybeden Efsun, Atahanlara karşı yeniden saldırıya geçer. Kendisine ve ailesine yapılanların bedelini en başta Hülya’ya ödetmeye kararlıdır.

Bahar ve Ateş ise Nuran’ın yanından bir an olsun ayrılmıyordur. Nuran’ın sağlığına kavuşması ve gerçek ailesinin kim olduğunu öğrenmesi tek amaçlarıdır. Ancak Nuran öğrendikleri karşısında hiç onların beklediği gibi bir tepki vermez.

Nuran annesi bildiği Efsun’a ulaşmak uğruna sonu belirsiz bir maceranın içine atılır. Efsun ise intikam hırsının dönüp yine kendini vuracağının farkında değildir.