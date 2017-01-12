  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

O Hayat Benim... NURAN'DAN GERÇEK ANNE BABASINA SÜRPRİZ!

»
O Hayat Benim... NURAN'DAN GERÇEK ANNE BABASINA SÜRPRİZ!
Başrollerini Keremcem ve Ezgi Asaroğlu`nun paylaştığı 'O Hayat Benim' 116. bölümüyle 15 Ocak Pazar akşamı FOX TV ekranlarında...

Efsun’un iki hedefi vardır: Önce Nuran’ı geri almak... Sonra da Atahanların karşısına rövanş için çıkmak. Bu süreçte beklenmedik iki cenahın desteğini görür Efsun. Yeni ittifaklar kurulmaktadır.

Peki, Bahar ve Ateş, Hülya’nın yalanlarının bir parçası olmayı kabul edecek midir? O güne kadar tek amaçları kızlarıyla vakit geçirmek, Nuran’ın kendilerini kabullenmesi için çabalamak olmuştur.

Artık Nuran’ın öz evlatları olduğunu kanunlar önünde de ispatlama vakti gelmiştir. Efsun ve Arda nihayet Nuran’a ulaştıklarında, onları çok acı bir sürpriz beklemektedir. Nuran ikisini de istemiyordur!

Efsun’un dünyası başına yıkılır. Her şeyin tek sorumlusu olarak gördüğü Hülya’ya yöneltir hıncını. Önce Hülya’nın konaktan kovulmasını sağlayacak, sonra da sığınabileceği herkesle bağlarını kopartacaktır. Yeni müttefikleri sayesinde, Kenan’dan bile ayıracaktır Hülya’yı!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seksenler... FEHMİ BABA'NIN HASTALIĞI KORKUTUYOR!13 Ocak 2017 Cuma 12:53
  • Kalbimdeki Deniz... SONUNDA OZAN BULUNUR!13 Ocak 2017 Cuma 09:40
  • Sevda Kuşun Kanadında... ÖMER KABADAYILAR DÜNYASINDA!12 Ocak 2017 Perşembe 15:35
  • Muhteşem Yüzyıl Kösem... FARYA KARNINDAKİ BEBEKLE ÖLECEK Mİ?12 Ocak 2017 Perşembe 15:00
  • Aşk ve Mavi... GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK MI?12 Ocak 2017 Perşembe 14:00
  • Acun Ilıcalı... HANGİ TAKIM İÇİN TAFARSIZLIĞINI BOZDU?12 Ocak 2017 Perşembe 13:20
  • Güldür Güldur Show... GÜLDÜRMEYE DEVAM!12 Ocak 2017 Perşembe 12:56
  • Vildan Atasever... AYAĞININ TOZUYLA SETLERE ADIM ATTI!..12 Ocak 2017 Perşembe 12:15
  • Cesur ve Güzel... CESUR'DAN İLAN-I AŞK!12 Ocak 2017 Perşembe 11:02
  • Cesur Yürek... TATAR AHMET'E AĞIR BEDEL!12 Ocak 2017 Perşembe 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti