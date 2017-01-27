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"O Ses Türkiye" de değişiklik... ACUN ILICALI'NIN YERİNE KİM SUNACAK?..

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"O Ses Türkiye" de değişiklik... ACUN ILICALI'NIN YERİNE KİM SUNACAK?..
Survivor 2017'nin çekimlerinden dolayı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın yerine bir süre O Ses Türkiye'yi Jess Molho sunmaya başladı.

O Ses  Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Programı izleyen herkes  Acun Ilıcalı'yı beklerken programı sunmak için Jess Molho sahneye çıktı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Jess'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Herkesin şaşırdığını gören jess bir açıklama yaptı ve O Ses  Türkiye yarışma programını kendisinin sunacağını söyledi. Jess seyircilerin ve jüri üyelerinin tepkisini ölçmek için "yoksa memnun olmadınız mı" diye sordu.

 


"ÇEKİMLERE KATILAMAYACAK"

Jess açıklamalarına devam ederek "Bildiğiniz gibi 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren Survivor 2017 başlamıştır.  Acun Ilıcalı vaktinin büyük bölümünü  Dominik'te survivor çekimlerinde geçirdiği için artık O Ses  Türkiye çekimlerine katılamayacağını bildirmiştir. Buradan programı izleyenlere sayın Acun Bey'in de selamı var ben de buradan kendisine selam yolluyorum" dedi.


JÜRİ'NİN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Jüri üyeleri biran şaşkınlık yaşasa da Jess'in O Ses  Türkiye yarışmasını sunmasının sürpriz olmadığını söylediler. Jess daha önce de O Ses Çocuklar yarışmasını sunmuş ve başarılı sunuş şekli ile de izleyenlerden tam not almıştı.

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