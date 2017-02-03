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OCAK AYINDA MAGAZİN GÜNDEMİ NE OLDU!

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OCAK AYINDA MAGAZİN GÜNDEMİ NE OLDU!
Ocak ayında magazin ve sanat dünyasının öne çıkan konuları belirlendi. Sosyal medyada başlatılan evet-hayır kampanyasına sanatçılar da katılırken, camia “evet” ve “hayır” olarak ikiye ayrıldı.

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği komedi filmi “Vezir Parmağı” sinemaseverlerle buluştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın “Recep İvedik 5” filmi ise daha vizyona girmeden sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Rapora göre, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Şahan Gökbakar listenin ilk üç sırasını belirledi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ayın ünlüler listesine giren isimler arasındaydı.  İşte MTM’nin yaptığı araştırmanın detayları…

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı magazin dünyasının Ocak ayı raporu açıklandı.

Rapora göre, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, 2 bin 713 haberle listenin zirve ismi oldu. Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllülerin yaşam mücadelesi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Referandum, çeşitli video kampanyaları ile gündemi meşgul etmeyi sürdürdü. Bunlardan en dikkat çekeni Rıdvan Dilmen'le başlayan, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz’la devam eden çağrı videosu oldu.

En çok konuşulan ünlüler listesinin ikinci sırasına ünlü popçu Murat Boz, 2 bin 174 haberle yerleşti. Murat Boz, sosyal medyada referandum kampanyasına katılan ve “evet” diye sanatçılar arasında yer aldı.

 

Listenin üçüncü sırasında 2 bin 46 haberle Şahan Gökbakar bulundu. 16 Şubat’ta seyirciyle buluşmak için hazırlanan “Recep İvedik 5” filmi, şimdiden büyük ses getirdi.

Filmin fragmanını sosyal medyada paylaşan Gökbakar, izleyici sayısı 25 milyonu aşınca, mutluluğunu Instagram sayfasında paylaştı.

Listenin dördüncü sırasında ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bin 962 haberle yer aldı. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Vezir Parmağı”nın “Gülbahar” karakterine hayat veren Gülben Ergen, filmin galasına üç oğluyla birlikte katılınca medyanın da ilgi odağı oldu.Listenin beşinci sırasında yer alan Ata Demirer, bin 563 habere konu edildi. Ata Demirer’in son filmi “Olanlar Oldu”, 20 Ocak’ta vizyona girdi.

Filmde iki farklı rolü canlandıran ünlü komedyen, bir kaptanı oynarken, diğer yandan bir kadın rolü üstlendi. Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven ve Renan Bilek filmin kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.

Listenin altıncı sırasında Hülya Avşar, bin 502 haberle yer alırken, oyuncu Şükran Ovalı ise bin 464 habere konu oldu.

Güzel oyuncu Şükran Ovalı ile Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, sade bir törenle dünya evine girdi. Roma’da birbirlerine “evet” diyen ünlü çifti sevenleri yalnız bırakmadı.

Ayın magazin listesi şöyle gelişti:

OCAK AYINDA MAGAZİN VE SANAT DÜNYASINDA EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER

 
 

No

Ünlü İsimler

Yazılı basın

TV

Online medya

Toplam

 
 

1

Acun Ilıcalı

158

87

2.468

2.713

 

2

Murat Boz

234

145

1.795

2.174

 

3

Şahan Gökbakar

193

108

1.745

2.046

 

4

Gülben Ergen

241

145

1.576

1.962

 

5

Ata Demirer

363

196

1.004

1.563

 

6

Hülya Avşar

195

141

1.166

1.502

 

7

Şükran Ovalı

158

39

1.267

1.464

 

8

Ahmet Kural

295

62

1.090

1.447

 

9

Kıvanç Tatlıtuğ

184

116

1.142

1.442

 

10

Demet Akalın

188

89

1.152

1.429

 

11

Hande Yener

215

98

1.095

1.408

 

12

Sezen Aksu

311

156

920

1.387

 

13

Tarkan Tevetoğlu

348

84

952

1.384

 

14

Cem Yılmaz

256

179

920

1.355

 

15

Zuhal Topal

267

41

882

1.190

 

16

Hadise

188

24

893

1.105

 

17

Oktay Kaynarca

113

71

866

1.050

 

18

Sarp Levendoğlu

117

46

819

982

 

19

Engin Altan Düzyatan

100

19

814

933

 

20

Mahsun Kırmızıgül

93

66

770

929

 

21

Aleyna Tilki

45

23

848

916

 

22

İbrahim Tatlıses

137

101

664

902

 

23

Atilla Taş

71

84

744

899

 

24

Fatma Girik

51

17

697

765

 

25

Meltem Cumbul

61

42

637

740

 

26

Bülent Ersoy

94

57

491

642

 

27

Demet Akbağ

165

54

415

634

 

28

Nejat İşler

42

9

560

611

 

29

Gülşen

98

58

444

600

 

30

Selçuk Yöntem

62

37

499

598

 

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

 
 

 

 

 

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