OCAK AYINDA MAGAZİN GÜNDEMİ NE OLDU!

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği komedi filmi “Vezir Parmağı” sinemaseverlerle buluştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın “Recep İvedik 5” filmi ise daha vizyona girmeden sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Rapora göre, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Şahan Gökbakar listenin ilk üç sırasını belirledi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ayın ünlüler listesine giren isimler arasındaydı. İşte MTM’nin yaptığı araştırmanın detayları…
Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı magazin dünyasının Ocak ayı raporu açıklandı.
Rapora göre, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, 2 bin 713 haberle listenin zirve ismi oldu. Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllülerin yaşam mücadelesi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Referandum, çeşitli video kampanyaları ile gündemi meşgul etmeyi sürdürdü. Bunlardan en dikkat çekeni Rıdvan Dilmen'le başlayan, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz’la devam eden çağrı videosu oldu.
En çok konuşulan ünlüler listesinin ikinci sırasına ünlü popçu Murat Boz, 2 bin 174 haberle yerleşti. Murat Boz, sosyal medyada referandum kampanyasına katılan ve “evet” diye sanatçılar arasında yer aldı.
Listenin üçüncü sırasında 2 bin 46 haberle Şahan Gökbakar bulundu. 16 Şubat’ta seyirciyle buluşmak için hazırlanan “Recep İvedik 5” filmi, şimdiden büyük ses getirdi.
Filmin fragmanını sosyal medyada paylaşan Gökbakar, izleyici sayısı 25 milyonu aşınca, mutluluğunu Instagram sayfasında paylaştı.
Listenin dördüncü sırasında ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bin 962 haberle yer aldı. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Vezir Parmağı”nın “Gülbahar” karakterine hayat veren Gülben Ergen, filmin galasına üç oğluyla birlikte katılınca medyanın da ilgi odağı oldu.Listenin beşinci sırasında yer alan Ata Demirer, bin 563 habere konu edildi. Ata Demirer’in son filmi “Olanlar Oldu”, 20 Ocak’ta vizyona girdi.
Filmde iki farklı rolü canlandıran ünlü komedyen, bir kaptanı oynarken, diğer yandan bir kadın rolü üstlendi. Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven ve Renan Bilek filmin kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.
Listenin altıncı sırasında Hülya Avşar, bin 502 haberle yer alırken, oyuncu Şükran Ovalı ise bin 464 habere konu oldu.
Güzel oyuncu Şükran Ovalı ile Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, sade bir törenle dünya evine girdi. Roma’da birbirlerine “evet” diyen ünlü çifti sevenleri yalnız bırakmadı.
Ayın magazin listesi şöyle gelişti:
OCAK AYINDA MAGAZİN VE SANAT DÜNYASINDA EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER
No
Ünlü İsimler
Yazılı basın
TV
Online medya
Toplam
1
Acun Ilıcalı
158
87
2.468
2.713
2
Murat Boz
234
145
1.795
2.174
3
Şahan Gökbakar
193
108
1.745
2.046
4
Gülben Ergen
241
145
1.576
1.962
5
Ata Demirer
363
196
1.004
1.563
6
Hülya Avşar
195
141
1.166
1.502
7
Şükran Ovalı
158
39
1.267
1.464
8
Ahmet Kural
295
62
1.090
1.447
9
Kıvanç Tatlıtuğ
184
116
1.142
1.442
10
Demet Akalın
188
89
1.152
1.429
11
Hande Yener
215
98
1.095
1.408
12
Sezen Aksu
311
156
920
1.387
13
Tarkan Tevetoğlu
348
84
952
1.384
14
Cem Yılmaz
256
179
920
1.355
15
Zuhal Topal
267
41
882
1.190
16
Hadise
188
24
893
1.105
17
Oktay Kaynarca
113
71
866
1.050
18
Sarp Levendoğlu
117
46
819
982
19
Engin Altan Düzyatan
100
19
814
933
20
Mahsun Kırmızıgül
93
66
770
929
21
Aleyna Tilki
45
23
848
916
22
İbrahim Tatlıses
137
101
664
902
23
Atilla Taş
71
84
744
899
24
Fatma Girik
51
17
697
765
25
Meltem Cumbul
61
42
637
740
26
Bülent Ersoy
94
57
491
642
27
Demet Akbağ
165
54
415
634
28
Nejat İşler
42
9
560
611
29
Gülşen
98
58
444
600
30
Selçuk Yöntem
62
37
499
598
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.
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