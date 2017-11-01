"OHA Diyorum"... YOUTUBE FENOMENLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ!..

Youtube’un en çok izlenen isimleri, OHA Diyorum için bir araya geldi

Dijital medyanın yıldızları 3 Kasım’da vizyona girecek OHA Diyorum filmine birbirinden eğlenceli videolar ile dikkat çekti. Enes Batur, Onedio Ekibi, Kafalar Ekibi, Halil Söyletmez, Meryem Can, Uras Benlioğlu gibi fenomenler ile buluşan OHA Diyorum ekibi vizyon öncesi çektikleri videolar ile milyonlarca kişiye ulaştı.

Galada Tekrar Buluşacaklar

OHA Diyorum filminin galasında tekrar bir araya gelecek olan youtube fenomenleri, galadan canlı yayın yapacakları bilgisini de takipçileriyle paylaştı.

“Barcelona Real Madrid’i desteklemiş gibi”

OHA Diyorum filminin başrol oyuncuları; Fırat Sobutay, Melih Abuaf ve Alper Rende “Barcelona’nın Real Madrid’i desteklemesi gibi bir durum oldu. Gösterilen bu dostluk umarım herkese örnek olur” diyerek, kendilerini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.