Okay Temiz... GENÇ NESİLE VURMALI SAZLARI SEVDİRDİ!

“Aksa ile Gelişim Atölyesi” etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Okay Temiz’den eğitim alan Yalovalı öğrenciler, yıl sonu gösterisindeki performanslarıyla ayakta alkışlandılar.

Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik tüm faaliyetlerini “Aksa ile Gelişim Atölyesi” adı altında birleştiren Aksa Akrilik, bu yılın başında dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz’in “Ritim Atölyesi” eğitimlerini Yalovalı öğrencilerle buluşturdu.

Proje kapsamında Çiftlikköy’deki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ve Kılıç Ortaokulu ile Altınova’daki Hürriyet Ortaokulu öğrencilerine 3 ay boyunca Okay Temiz tarafından perküsyon eğitimi verildi. 11-13 yaş arasındaki 75 öğrenci, “Okay Temiz ile Ritim Atölyesi” eğitimlerine katıldı.

Müzik ve rehber öğretmenlerin desteğiyle seçilen öğrenciler, 6 Haziran’da Raif Dinçkök Kültür Merkezi’ndeki yılsonu gösterisinde, ailelerinin de aralarında bulunduğu seyircilerin karşısında sahneye çıktı.

Okay Temiz eşliğinde hünerlerini sergileyen gençler, klasik caz ritimlerini geleneksel Türk ritimleriyle buluşturan eserlerde başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı Jülide Güner, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Dal, Aksa Akrilik İnsan Kaynakları Kurumsal Gelişim ve Satınalma Direktörü Aydın Fethi Baytan ve Aksa Akrilik çalışanlarının da izlediği gösteri, büyük beğeni topladı.

Katılımcıların ayakta alkışladığı konser sonrası, günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

Müzik aletleri okullara bırakıldı

Projenin sürdürülebilir olmasını hedefleyen Aksa Akrilik, çalışmada kullanılan darbuka, marakas, def, ritim çubuğu, agogo bell ve erbane gibi müzik aletlerini okullara bıraktı.

Yalovalı çocukları müzikle daha yakından tanıştırmak ve enerjilerini yaratıcı bir alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Aksa, projeyi her yıl değişen etkinliklerle devam ettirecek.