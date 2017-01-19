“OLANLAR OLDU”; SALONLAR KAHKAHAYLA DOLDU!

Ata Demirer’in merakla beklenen filmi ‘Olanlar Oldu’ 17 Ocak Salı günü gala yaptı, salonlar kahkahaya doydu! BKM yapımı filmin galasına ilgi büyüktü.

Galaya Demet Akbağ ve Oğlu Ali Çika, Ali Sunal, Çağlar Ertuğrul, Aras Bulut İğnemli, Seda Bakan, Zafer Algöz, Eda Ece, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Sedat Ergin, İştar Gökseven, Zahide Yetiş, Taşkın Sabah, Cenk Torun, Semih Kaya, Levent Ülgen, Koray Avcı, Tarık ve Gülenay Ünlüoğlu, Fırat Doğruloğlu, Ata Demirer’in annesi Ayten Kaçar, Hakan Algül’ün kızı Ayşe Ege, Mehmet Y.Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu, yaklaşık 2000 davetli katıldı.

2017’ye kahkaha getirecek olan ‘Olanlar Oldu’nun galasında filmin yönetmeni Hakan Algül, filmin hem senaristi hem de başrolü Ata Demirer ve oyuncular Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven, Toprak Sergen, Tuna Kırlı, Bedir Bedir, Gümeç Alpay, Ali Yoğurtçuoğlu, Bige Önal, Murat Okay, Efe Akercan, Dayk Miricanyan, Derya Alabora ve küçük oyuncu Esat Polat Güler de filmi davetliler ile birlikte izledi.

Tüm ekip, film gösteriminden önce kırmızı halı seramonisinde basınla buluştu ve filmin kendisi gibi kahkaha dolu bir sohbet gerçekleştirdi.

Sözü ilk olarak alan Ata Demirer: “Yazın sıcağında, Ege’nin sıcak insalarının arasında çektik filmi ve bu sıcaklığın filme de yansıdığını düşünüyoruz. Güzel enerjiyle başlayan bu film umarım vizyon sonrasında da güzel bir hatıra bırakır bize” dedi.

Filmde hem Zafer Kaptan karakterini hem de onun annesi ‘Döndü’ karakterini canladıran Demirer’e “İki karakteri birden canlandırıyorsunuz. Zor olmadı mı?” diye sorulunca oyuncunun “Yetmiyor” cevabı herkesi güldürdü.

“DÖNDÜ KARAKTERİNİ 2008’DE BULMUŞTUM”

Ardından Demirer şöyle cevap verdi: “Zor oldu çünkü kadın başlamak başka bir şey, erkekken kadın kılığına girmek başka bir şey.

Gerek Ülkü Duru gerek değerli yönetmenimiz Hakan Algül’ün tenkitleri ve yönlendirmeleri neticesinde bir rota tutturduğumuzu düşünüyorum.

Döndü benim 2008’de bulduğum bir karakterdi ve yıllar içinde pişti. Sonra filme düştü. Bakalım Türk insanının kalbinde bir taht edinebilecek mi?”.

GELECEĞİN YETENEĞİ ESAT!

Filmde anneannesi ‘Döndü’ karakterine kök söktürürken dayısı ‘Zafer Kaptan’ ile çok iyi anlaşan küçük oyuncu Esat Polat Güler için Demirer: “Çok olgun bir çocuk, ilerde de çok güzel rollerde göreceğiz. Geleceğin yeteneği Esat” dedi.

Mikrofonlara yetişebilsin diye Toprak Sergen’in kucağına aldığı Esat yaptığı açıklamalarla herkesi kahkahaya boğdu: “Ata Demirer hem benim anneannem oluyor hem de dayım oluyor.

Anneannemi hiç sevmiyorum, dayımı da bir yandan çok seviyorum nedense. Anneannemi de biraz seviyorum çünkü bana bakıyor.”

Sinemanın tüm salonlarının dolduğu galada davetlilerin kahkahalarla izlediği film finalde de dakikalarca alkışlandı. Oyuncular uzun süre tebrikleri kabul etti.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği film 20 Ocak’ta vizyonda...

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