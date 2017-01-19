  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -7 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

“OLANLAR OLDU”; SALONLAR KAHKAHAYLA DOLDU!

»
“OLANLAR OLDU”; SALONLAR KAHKAHAYLA DOLDU!
Ata Demirer’in merakla beklenen filmi ‘Olanlar Oldu’ 17 Ocak Salı günü gala yaptı, salonlar kahkahaya doydu! BKM yapımı filmin galasına ilgi büyüktü.

Galaya Demet Akbağ ve Oğlu Ali Çika, Ali Sunal, Çağlar Ertuğrul, Aras Bulut İğnemli, Seda Bakan, Zafer Algöz, Eda Ece, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Sedat Ergin, İştar Gökseven, Zahide Yetiş, Taşkın Sabah, Cenk Torun, Semih Kaya, Levent Ülgen, Koray Avcı, Tarık ve Gülenay Ünlüoğlu, Fırat Doğruloğlu, Ata Demirer’in annesi Ayten Kaçar, Hakan Algül’ün kızı Ayşe Ege, Mehmet Y.Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu, yaklaşık 2000 davetli katıldı.

2017’ye kahkaha getirecek olan ‘Olanlar Oldu’nun galasında filmin yönetmeni Hakan Algül, filmin hem senaristi hem de başrolü Ata Demirer ve oyuncular Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven, Toprak Sergen, Tuna Kırlı, Bedir Bedir, Gümeç Alpay, Ali Yoğurtçuoğlu, Bige Önal, Murat Okay, Efe Akercan, Dayk Miricanyan, Derya Alabora ve küçük oyuncu Esat Polat Güler de filmi davetliler ile birlikte izledi.

Tüm ekip, film gösteriminden önce kırmızı halı seramonisinde basınla buluştu ve filmin kendisi gibi kahkaha dolu  bir sohbet gerçekleştirdi.

Sözü ilk olarak alan Ata Demirer: “Yazın sıcağında, Ege’nin sıcak insalarının arasında çektik filmi ve bu sıcaklığın filme de yansıdığını düşünüyoruz. Güzel enerjiyle başlayan bu film umarım vizyon sonrasında da güzel bir hatıra bırakır bize” dedi.

Filmde hem Zafer Kaptan karakterini hem de onun annesi ‘Döndü’ karakterini canladıran Demirer’e “İki karakteri birden canlandırıyorsunuz. Zor olmadı mı?” diye sorulunca oyuncunun “Yetmiyor” cevabı herkesi güldürdü.

“DÖNDÜ KARAKTERİNİ 2008’DE BULMUŞTUM”

Ardından Demirer şöyle cevap verdi: “Zor oldu çünkü kadın başlamak başka bir şey, erkekken kadın kılığına girmek başka bir şey.

Gerek Ülkü Duru gerek değerli yönetmenimiz Hakan Algül’ün tenkitleri ve yönlendirmeleri neticesinde bir rota tutturduğumuzu düşünüyorum.

Döndü benim 2008’de bulduğum bir karakterdi ve yıllar içinde pişti. Sonra filme düştü. Bakalım Türk insanının kalbinde bir taht edinebilecek mi?”.

GELECEĞİN YETENEĞİ ESAT!

Filmde anneannesi ‘Döndü’ karakterine kök söktürürken dayısı ‘Zafer Kaptan’ ile çok iyi anlaşan küçük oyuncu Esat Polat Güler için Demirer: “Çok olgun bir çocuk, ilerde de çok güzel rollerde göreceğiz. Geleceğin yeteneği Esat” dedi.

Mikrofonlara yetişebilsin diye Toprak Sergen’in kucağına aldığı Esat yaptığı açıklamalarla herkesi kahkahaya boğdu: “Ata Demirer hem benim anneannem oluyor hem de dayım oluyor.

Anneannemi hiç sevmiyorum, dayımı da bir yandan çok seviyorum nedense. Anneannemi de biraz seviyorum çünkü bana bakıyor.”

Sinemanın tüm salonlarının dolduğu galada davetlilerin kahkahalarla izlediği film finalde de dakikalarca alkışlandı. Oyuncular uzun süre tebrikleri kabul etti.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği film 20 Ocak’ta vizyonda...

GALADAN RENKLİ KARELER İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilüfer Kurt... YENİ BİR SİNEMA FİLMİNE YEŞİL IŞIK!..18 Ocak 2017 Çarşamba 12:00
  • Bade İşcil - Tolgahan Sayışman... 'ESKİ SEVGİLİ' İÇİN BULUŞTULAR!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:30
  • Yaşamak Güzel Şey... SEKSENLER EKİBİNİ BULUŞTURAN FİLM!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
  • Toprak Sergen... GICIK SEVGİLİ "SERKAY"!..16 Ocak 2017 Pazartesi 12:30
  • Recep İvedik 5... FRAGMANI YAYINLANDI!...16 Ocak 2017 Pazartesi 00:48
  • Salih Güney... YEŞİLÇAM’IN PRENSİ VELİHATINI SEÇECEK!15 Ocak 2017 Pazar 09:45
  • Fadin Sevik Atasoy... İKİNCİ UZUN METRAJ FİLMİNİN MÜJDESİ!12 Ocak 2017 Perşembe 18:48
  • Tolga Sarıtaş... "KÖTÜ ÇOCUK"!..11 Ocak 2017 Çarşamba 12:45
  • Mahsun Kırmızıgül... YENİ FİLMİ İÇİN 'GERDEK' BESTESİ YAPTI!11 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
  • Ata Demirer... KARİZMATİK KAPTAN!..10 Ocak 2017 Salı 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti