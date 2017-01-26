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Ölene Kadar... GERÇEĞİN PEŞİNDE!

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Ölene Kadar... GERÇEĞİN PEŞİNDE!
Başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’in yer aldığı, yeni yılın en beklenen dizisi “Ölene Kadar” 26 Ocak Perşembe günü satt 20.00'de 3.bölümü ile ATV ekranlarında.

3.Bölüm özeti:

Dağhan’ın Yılmaz ve Selvi ile olan sürpriz buluşması eski defterlerin açılmasına sebep olurken Yılmaz’ın anlattıkları Dağhan’ın aklında soru işaretleri bırakır.

Dağhan’ı esaretten kurtarıp özgürlüğüne kavuşturan Selvi ise şimdi abisini ateşe atmış olmanın sıkıntısını yaşamaktadır.

Abi kardeş arasındaki ipler gerilirken notu gönderen kişinin kimliği esrarını korumaktadır. Cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak isteyen Dağhan, kendini eski aşkı Beril’in karşısında bulur.

Bu durum Beril’i kaybetme korkusuyla paranoyaklaşan Ender’i çileden çıkartacaktır. Diğer yandan  gerçeklerin ortaya çıkma tehlikesiyle burun buruna gelen Ender ve Yılmaz, notu gönderen kişiyi bulmak için kolları sıvar.

Fakat onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yıllar sonra babasının odasına girip katille ilgili  ipucu arayan Beril ise Sezai’nin odasında bulduğu şey yüzünden bir hayli şaşıracaktır. 

Asıl katilleri bulma yolunda her şeyi göze alan Dağhan, Yılmaz’ın peşine düşerken Selvi için işler iyice  zorlaşır.

Bir yandan gerçeği arayan Dağhan’ın yanında olmaya çalışan Selvi diğer yandan abisini ondan korumak zorundadır, fakat bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

 

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