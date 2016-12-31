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Ölene Kadar... YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

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Ölene Kadar... YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’in yer aldığı, yeni yılın en beklenen dizisi “Ölene Kadar”ın yayın tarihi belli oldu.

Bir günde gelen haksız esaretle değişen tüm hayatlar yine bir günde gelen umutla yeni yollara savrulur.

Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, konusu ve önemli isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla yeni yılın en önemli dramaları arasında yerini almaya hazırlanan “Ölene Kadar” 12 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında başlıyor.

Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini ve bir adamın haksız esaretinin herkes üzerindeki etkisini izleyiciye anlatacak olan “Ölene Kadar”da başrollerde yer alan Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’e  Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye KenterSerpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi birbirinden önemli isimler eşlik ediyor.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinde merakla beklenen yeni dizi “Ölene Kadar” 12 Ocak Perşembe saat 20:00’de ATV ekranlarında başlıyor…

 

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