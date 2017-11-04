Ömer Lütfü Mete... İBB'DEN ANMA PROGRAMI!

İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, fikir ve edebiyat hayatımızın mihenk taşlarından unutulmaz senaryoların yazarı Ömer Lütfi Mete’ye vefa programı düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, düzenlediği özel etkinliklerle edebiyat ve fikir dünyamızın önemli şahsiyetlerini yâd etmeye devam ediyor.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün katkılarıyla Türk Edebiyatı Vakfı, “Vefa Sohbetleri” programı kapsamında 2009 yılında vefat eden senarist, yazar, şair ve aynı zamanda gazeteci olan Ömer Lütfi Mete’yi anacak.

“Vefa Sohbetleri: Ömer Lütfi Mete” adlı program, 4 Kasım Cumartesi günü Türk Edebiyatı Vakfı’nda gerçekleşecek. Program, Ömer Lütfi Mete’nin konuşmalarının yer aldığı barkovizyon gösterimi ile 13.00’te başlayacak.

Akabinde “Kurtlar Vadisi” ve “Deli Yürek” başta olmak üzere birçok unutulmaz senaryoya imza atan Mete’nin hayatı, görüşleri ve eserlerinin konuşulacağı bir panel gerçekleşecek.

Moderatörlüğünü İbrahim Öztürkçü’nün yapacağı panele, Ömer Lütfi Mete ile birlikte çalışan ve birçok hatıra biriktiren yol arkadaşları katılacak.

Gazeteci-yazar Ahmet Tezcan, araştırmacı-yazar Mehmet Ali Bulut ve edebiyatçı-yazar İsa Kocakaplan’ın konuşmacı olarak yer alacağı program, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Etkinliğin sonunda katılımcılara Ömer Lütfi Mete’nin kitapları armağan edilecek.