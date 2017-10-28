Ömür Gedik… EYÜP BELEDİYE BAŞKANI’NA BAK; TEHDİT EDİYOR!..

Eyüp Belediye'sinin hayvan barınaklarında yaşanan katliamı günlerdir konuşuluyor. İşte bunlara en büyük tepki HAÇİKO Başkanı Ömür gedik’den geldi…

Eyüp Belediyesi ekipleri tarafından bilinçsizce iki kere iğne vurulup kalp krizi geçirerek ölen Beton köpeğin dramını örtbas etmeye çalışmışlardı.

Gerek hayvanseverler ve gerekse veterinerler nezdinde çok sayıda insan Belediye Başkanı'na ulaşmaya çalışmış ancak aramaları yanıtsız kalmıştı.

Bugün toplanan köpekler uyutularak bir kamyonun içinde bekletiliyor. ve yetkililer yaşanan drama kayıtsız kalırken, hayvanseverler de ellerinde katliamda kullanılan iğneler ve bundan kurtardıkları baygın köpeklerle birlikte Eyüp Belediyesi'nin Veteriner İşleri Kliniği'nin önünde toplanan köpeklerin önünde nöbet tutuyorlar.

İŞTE ÖMÜR GEDİK'İN BELEDİYE BAŞKANI'NA TOKAT GİBİ CEVAP

Ömür Gedik bu soysuzluğa daha fazla dayanamadı ve direk Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ı hedef alan bir açıklama yaptı…

İnstagram hesabında paylaşım yapan Gedik, şunları söyledi;

Eyüp belediye başkanına bak! Tehdit ediyor! Hayvanseverlere ne yapacaklarını bilirlermiş. Kanunsuz iş yap, bi de tehdit et. Ülkenin haline bak!!! Hadi gelin, bekliyoruz.

O masum canların arkasında durmaya devam eden cesur yürekli tüm hayvanseverleri de kutluyorum, tebrik ediyorum.

Ve kariyer, para, konfor korkusuyla susan korkaklara sesleniyorum; bugün o canlara, yarın size... Bilmem anlatabildim mi! #eyüpbelediyesikatliamyapıyor#susmasustukçasırasanagelecek#hacikodernegi @hacikodernegi