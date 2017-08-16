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Ömür Gedik... KONUK OYUNCU OLDU!

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Ömür Gedik... KONUK OYUNCU OLDU!
Hayvan sevgisiyle bilinen aynu zamanda HAÇİKO'nun başkanı olan Ömür Gedik çekimleri devam eden Keloğlan sinema filmine konuk oldu.

Keloğlanın; gün geçtikçe yitirilen saflık, temizlik, sevgi gibi nitelikli duyguları barındıran bir karakter olarak çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyleyen Ömür Gedik, günümüz yozlaşmışlığında esas duygulara ışık tutan Keloğlan karakteriyle bu filmde çocuklara hayvan ve doğa sevgisi bilincini aşılamak için çabalandığını da ekledi.

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Ömür Gedik filmde cankız karakterini canlandıran Yağmur Ün ile birlikte oynadı.

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