Ömür Gedik... MİNİK HAYVANSEVERLER İLE BULUŞTU!

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, etkinlik alanını ziyaret eden Ömür Gedik, hem bir söyleşi gerçekleştirdi hem de minik hayvanseverlere eşlik etti.

İstanbul Cevahir'in, sömestir tatiline özel olarak hazırladığı “Bir Yuva Bir Mama” ile çocuklar yardıma muhtaç minik dostları için kedi evleri, köpek kulübeleri yapacak, mama paketlerini süsleyecekler.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, etkinlik alanını ziyaret eden Ömür Gedik, hem bir söyleşi gerçekleştirdi hem de minik hayvanseverlere eşlik etti. Söyleşiye hayvansever yönü ile tanınan Seyyal Taner ile birlikte katılan Ömür Gedik, hayvan hakları ve dernek olarak kendilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ömür Gedik Tasarladığı Kulübe ile Aynı Renkte Giyindi

Kendi tasarladığı kulübeyi sokak hayvanları için hediye eden Ömür Gedik’in kulübe ile uyumlu olmak için aynı renleri taşıyan kıyafetler giyindiği dikkatlerden kaçmadı.

Proje sonunda hazırlanan evler ve kulübeler, ihtiyaç duyulan noktalara dağıtılacak. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklar, paketlerini süsledikleri mamaları yanlarına alabilecekler.

Böylelikle mamalar çocuklar vasıtası ile ihtiyaç noktalarına ulaştırılırken, çocuklar da soğuk havalarda sokak hayvanlarını koruma bilinci kazanacak.