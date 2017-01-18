Onur Baştürk... 'BENCE BİR NUMARA SILA!'

Armağan Çağlayan, sunuculuğunu yaptığı ve hafta içi her akşam teve2’de ekrana gelen “Hepsi Bugün Oldu” programında gazeteci Onur Baştürk’ü ağırladı.

Armağan Çağlayan, Türkiye’de pek çok ünlü isime şarkı verdikten sonra kendi albümünü çıkaran Baştürk’e “Sence Türkiye’nin en iyi üç şarkıcısı kim?” diye sordu.

Onur Baştürk bu soruya, “Bence bir numara Sıla, ikinci Demet Akalın, üçüncü sıraya da Gülşen’i koydum şu anda” şeklinde yanıt verdi.

Program da konuşulan diğer konulardan biri de şarkıcıların yaptıklarını sosyal medyada paylaşmasıydı.

Armağan Çağlayan, “Mesela Demet Akalın’lar şarkıları çalınca hemen sosyal medyaya koyuyorlar” söylemi üzerine Baştürk, “Yok, ben öyle birşey yapmam.

Çünkü bana çok doğru gelmiyor. Bende ortadirek terbiyesi var. Ortalığa saçılıp bağırmayı çağırmayı sevmiyorum. Yaptım, buyrun derim en fazla” dedi.

Çağlayan aynı zamanda albüm yapan gazetecilerden örnek verirken Ömür Gedik’in ismini söyledi.

Onur Baştürk bunun üzerine, “Ömür Gedik’ten farkım, ben kedilere âşık olmuyorum” diyerek ekran başındakileri güldürdü.

Gündemin nabzını tutan program “Hepsi Bugün Oldu” hafta içi hergün saat 18.00’de teve2’de..