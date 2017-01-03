Onur'un Taksisi... BUNDAN BÖYLE TRT KENT RADYO'DA!..

Yıllardır taksi denilince ilk akla gelen ve yapmış olduğu başarılı programlarla büyük takdir toplayan ünlü radyo programcısı Onur Sakar, Onurun Taksisi programı ile 106.8 TRT Kent Radyo İstanbul'a transfer oldu.

"Bu taksideki her şey çok konuşulacak" sloganıyla hafta içi her gün 18:00-20:00 saatleri arasında dinleyiciyle buluşacak olan Onur'un Taksisi,

sanat,siyaset,spor,medya,magazin ve müzik camiasının ünlü isimlerini bazen stüdyoda,bazen de taksi duraklarında ağırlayacak.

Her yıl düzenlemiş olduğu taksiciler ödül töreni ile de yılın en başarılı isimlerini ödüllerine kavuşturarak büyük ses getiren Onur'un Taksisi programı,