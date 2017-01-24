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Orhan Ölmez ve Ece Pirim... EVLENİYORUZ!!!

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Orhan Ölmez ve Ece Pirim... EVLENİYORUZ!!!
Orhan Ölmez, bu kez bambaşka bir heyecan içindeydi. Şubat sonunda dünya evine girecek olan ünlü sunucu Ece Pirim'den evlilik öncesi konularında ufak tüyolar alarak heyecanını dindirmeye çalıştı.

Romantik şarkıların prensi, müzmin bekar Orhan Ölmez, ilk kez damatlık giyerek objektif karşısına geçti!!

Orhan Ölmez'in üzerinde damatlık, Ece Pirim'in üzerinde gelinlik olunca haliyle sohbet tamamen  evlilik üzerine oldu. 

Fotoğraf çekimlerine ve kameralara oldukca aşina olan Orhan Ölmez, bu kez bambaşka bir heyecan içindeydi. Şubat sonunda dünya evine girecek olan ünlü sunucu Ece Pirim'den evlilik öncesi konularında ufak tüyolar alarak heyecanını dindirmeye çalıştı. 

Evlilik müessesine son derece saygı duyan ve henüz evlenmemiş olan romantik sanatçı Orhan Ölmez, bir damadın evleneceği gün yaşayacağı heyecanın provasını yaptı.

Evleniyoruz dergisinin Şubat ayı kapağında yer alacak olan Orhan Ölmez ve Ece Pirim'in bu muhteşem fotoğraf çekimlerine Wyndham Grand istanbul Europe ev sahipliği yaptı.

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