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Öykü Serter... "BENİM BİR ERKEĞE İHTİYACIM YOK"!..

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Öykü Serter... "BENİM BİR ERKEĞE İHTİYACIM YOK"!..
Ekranların sert görünümlü sunucusu Öykü Serter verdiği röportajda, "Kendimi var etmem için bir erkeğe ihtiyacım yok." dedi.

Tavrı, duruşu ve kendine güveniyle adından sık sık söz ettiren  Öykü Serter, verdiği röportajda görünümü kadar sert sözler söyledi. Serter, "Kendimi var etmem için, bir adama ihtiyacım yok." ifadelerinde bulundu.

"RUHUMU BESLEYECEK BİR BİRLİKTELİK HAYAL EDİYORUM"

"Bir kadın olarak kendimi var etmek için bir adama ihtiyacım yok" ifadelerinde bulunan  Öykü Serter, "Ruhumu besleyecek bir birliktelik hayal ediyorum." dedi.

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