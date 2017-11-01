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Özcan Deniz - Feyza Aktan... BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!

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Özcan Deniz - Feyza Aktan... BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!
Yakınlarına “Kızım olacak” diyen Özcan Deniz, müstakbel eşinin doktor kontrolünde bir sürprizle karşılaştı. Bir oğlu olacağını öğrendi.

İlk kez baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, 3.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için doktora gitti.

Yakınlarına bebeklerinin kız olacağını söyleyen çift, muayene sırasında bir sürpriz yaşadı. Doktor, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

Özcan Deniz, “Bebek sürpriz yaptı, oğlumuz olacak” müjdesini verdi. Çift, Ekim sonunda nikah masasına oturmayı planlıyordu ancak Özcan Deniz’in rahatsızlığı nedeniyle bu tarih Aralık’a ertelendi.

Karavanda serum tedavisi
Özcan Deniz’in 1 ay önce kulaktan beyne giden sinir uçlarında iltihaplanma meydana geldi. Baş dönmesi yaşayan Deniz, doktorunun “Evde dinlen” uyarısını dinlemedi.

‘İstanbullu Gelin’ dizinin çekimlerini ihmal etmedi. Sette günde 10 saat çalışan oyuncu doktorunu yanından ayırmıyor. Kendisini kötü hissettiğinde özel karavanında serum taktırıyor.  

Kaynak: Vatan
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