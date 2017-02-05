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Özel Haber / Sisi-Cemil İpekçi... SÜRPRİZ ORTAKLIK!...

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Özel Haber / Sisi-Cemil İpekçi... SÜRPRİZ ORTAKLIK!...
Büyük Proje çok yakında geliyor... Ve Cemil İpekçi ile Seyhan Soylu bu ortaklığı da Cibali'de bir meyhanede göbek atarak kutladılar...

Seyhan Soylu çocukluğunda Kuyumcu Atölyelerinde Kapalicarsinin en iyi ustalarınin yanında çıraklık, Kalfalık yaparak Kuyumcu eğitimi alarak hem okudu hem çalıştı.

Yıllar sonra taaaa çocukluk günlerinin hayalini simdi gerceklestiriyor.
Hemde yakın dosttu Türkiyenin en ünlü modacısi Cemil İpekçi ile.
İkili geçtiğiniz günlerde ortaklık kararı aldı kutlamak için kurmay ekip arkadaşlarıyla ortaklık ziyafeti verildi.

İkilinin Tasarımları " SANA YAKIŞIR " adı altında çok yakında satışa sunulacak.

İŞTE SİSİ VE CEMİL İPEKÇİ'NİN BOL GÖBEKLİ, SAZLI, SÖZLÜ KUTLAMALARI;

 

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