ÖZGE ULUSOY GELİNLİK GİYDİ!

Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli, Seren Moda’nın 2017 gelinlik defilesinde dikkatleri çekti…

Patika Fuarcılık tarafından bu yıl 15. kez 03-05 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da başlayan Evlilik Hazırlıkları Fuarı’nın açılış defilesinde ünlü modeller Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli de podyuma çıktı.

Seren Moda’nın 30 parçadan oluşan yeni koleksiyonunun sergilendiği defilede, evlilik hazırlığı yapan gelin adayları için trend modeller ünlü isimler tarafından podyumda tanıtıldı.

Dantel, işleme ve dekolte modellerin yer aldığı koleksiyonun defilesinde Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli’nin tanıttığı gelinlikler dikkat çekti.

Defilede gece elbisesi ve gelinlikle podyuma çıkan Özge Ulusoy’un finalde giydiği gelinliğin hazırlanması bir yıl sürdü.

El işçiliği ve özel dantellerle işlenen gelinlik, defilenin en ilgi çeken modelleri arasında yer aldı.

Keman eşliğinde yapılan dans gösterisiyle başlayan defile, fuar ziyaretçileri tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Defilede keman eşliğinde sahneye çıkan Özge Ulusoy, büyük alkış aldı.