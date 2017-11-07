Özge Ulusoy İtiraf Etti... "HACININ ANNESİNE EVLENMEMİZİ İSTEMEDİĞİ İÇİN KÜFÜRLER ETTİM"!..

Özge Ulusoy "Anneme küfürler ettiği için ayrıldık" diyen Hacı Sabancı'ya cevap verdi. Ulusoy, "Hacı'nın annesi evlenmemizi istemiyordu, bir anlık sinirle küfür ettim." dedi.

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Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Özge Ulusoy, eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın annesine bir anlık sinirle küfürler ettiğini itiraf etti.

"ÖZGE ANNEME KÜFÜRLER ETTİ" DEMİŞTİ.

Hacı Sabancı, sevgilisi Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırdığını, Özge'nin annesi Arzu Sabancı'ya küfürler ettiğini görünce hemen ayrıldığını söylemişti.

ÖZGE İTİRAF ETTİ

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliklerine engel olduğunu ve bir anlık sinir harbiyle küfürler ettiğini itiraf etti. Hacı Sabancı'nın bu olayları anlatmasının ardından, Ulusoy'un hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLAMIŞ

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'nın ilişkisiyle ilili hr şeyi söylediğni duyunca hıçkıra hıçkıra ağlamış.