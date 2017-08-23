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Özge Uzun... YURT DIŞINA YERLEŞTİ!

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Özge Uzun... YURT DIŞINA YERLEŞTİ!
‘Kalbinin Ses Telleri’ adlı son kitabıyla okuyucularla buluşan ünlü sunucu Özge Uzun, konuk olduğu ‘Hadi Be’ canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Artık Bakü’de Yaşıyorum

Artık Bakü’de yaşadığını ve uzun bir süre daha televizyon programı yapmak istemediğini söyleyen Özge Uzun “Artık Bakü’de yaşıyorum ve 6 aydır kendimi dinlemeye başladım.

Hayattan neler bekliyorum onları düşünüyorum. Bu aralar bu nedenden dolayı televizyonda program yapmak istemiyorum” dedi.

Başkasıyla Evlenecek Diye Korktum

Eşi Volkan Üst ile tekrar barışmasını ve evlenmesini anlatan ÖzgeUzun “Volkan çok hasta olmuş ben de çocuklarla ilgili bir şey yazıyorumdum kendisine ama bana geri dönmüyordu.

Ben de uzun bir mesaj attım ama hastanedeymiş. Durumu öğrenince çocuklarımın babası diye çok ağladım.

Sonrasında konuşmaya başladık. Seninle konuşmam gerekiyor dedi. Bende başka birisiyle evlenecek diye düşündüm ama tekrar evliliği deneyelim dedi ve evlendik” dedi.

Her Zaman Teşekkür Ediyorum

Allah’a her zaman kendisinin büyük sınavlardan geçirdiği için teşekkür ettiğini söyleyen Özge Uzun “ Ben her zaman Allah’a teşekkür ediyorum.

Beni bu kadar büyük sınavlardan geçirdiği ancak bunları anlatma yeteneği verdiği için” dedi.

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