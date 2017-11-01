P.i. c... "PİŞMAN İNSANLAR CEMİYETİ" BU KEZ KİTAP OLARAK KARŞIMIZDA!..

Önümüzdeki Aralık ayında birinci yılını dolduracak olan Pişman İnsanlar Cemiyeti, yıldönümünden önce yeni bir kitapla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Reha Özcan ve Aytek Teoman’ın hazırlayıp sunduğu bir radyo programı olarak başlayan Pişman İnsanlar Cemiyeti, birkaç ay içinde başlı başına bir radyo haline gelmişti.

O günden beri bağımsız bir internet radyosu olarak yola devam eden Pişman İnsanlar Cemiyeti’nin kurucuları Reha Özcan ve Aytek Teoman, bu kez gerek kendi hayatlarında, gerekse bir yıllık program sürecinde biriken hatıraları kaleme dökerek bir kitap haline getirdiler.

Pişman İnsanlar Cemiyeti kitabı, 6 Kasım 2017 tarihinde Hemen Kitap etiketiyle, Türkiye’nin önde gelen kitapçılarında ve dijital kanallarda satışa sunulmuş olacak.

Cemiyet’in sevenleri için, ikilinin bir de sürprizi var… TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl otuz altıncısı düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Pişman İnsanlar Cemiyeti’nin imza gününe de ev sahipliği yapacak. 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan imza günü etkinliğinde, Reha Özcan ve Aytek Teoman, yeni kitaplarını sevenleri için imzalayacaklar.