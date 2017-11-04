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Paket Servis... GENÇLER CATS SAHNE'DE!

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Paket Servis... GENÇLER CATS SAHNE'DE!
Üç genç oyuncunun rollerini üstlendikleri ve Türkiye’de ilk kez sahnelenen “Paket servis” adlı oyun seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Oyunun galası ise Engelsiz Yaşam Vakfı yararına yapılacak.

Hayatta var olmaya çalışan ev arkadaşı iki genç kız, erkeklerin hep kendilerini kandırdıklarını ve önlerine geçtiklerini düşünmektedir.

Erkek dünyasında kadın olarak yaşamanın güçlüklerini ve kadınlara istediklerini yaptıklarını konuşurken bu duruma karşı koymaya karar verirler.

Hatta erkeklerden intikam almak üzere harekete geçerler. Sadece ilk kurban kim olacak ona karar vermeleri gerekmektedir. Aslında kurban çok uzakta değildir ve sadece başına geleceklerden haberi yoktur…

Yönetmenliğini Onur Şenay’ın yaptığı ve Aralık ayı başında Şenay Tiyatro tarafından Esentepe Kats Sahne’de sahnelenmeye başlayacak komedi oyunu “Paket Servis” seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Ceren Kaplakarslan, İlkem Ulugün ve Cengiz Orhonlu’nun rollerini paylaştıkları, Darlene Craviotto tarafından yazılan oyun Türkiye’de ilk kez sahnelenecek.

30 yıl önce yazılan ve uzun zamandır yönetmen Onur Şenay’ın elinde olan oyun yurt dışında sergilendiği ülkelerde oldukça beğeni kazanmış bir komedi oyunu.

Onur Şenay “Bir süreden beri oyunu sahnelemek istiyordum. Birbiriyle uyumlu üç genç oyuncuyu bir araya getirmek istedim.

Onları da bulunca bu sene sahnelemeyi uygun buldum. Üç aylık sıkı bir çalışma ile seyirci karşısına çıkıyoruz” dedi.

Genç tiyatro oyuncularına destek veren Kats Sahne’de Aralık ayı başından itibaren sergilenecek olan oyunun galası ise Engelsiz Yaşam Vakfı yararına yapılacak.

 

Oyunun ilk bölümünde ise Hababam Sınıfı oyuncuları konuk oyuncular olarak bir bölümde rol alıyorlar. Diğer oyunlarda da sürpriz ünlü isimlere yer veren oyunun provalarına ise Hababam Sınıfı oyuncuları da katıldılar. Provaya ayrıca oyunculardan Cengiz Orhonlu’nun anneannesi olan Kamuran Akkor’da destek vermek üzere geldi. Torunun Amerika’da oyunculuk eğitimi aldığını belirten Kamuran Akkor “Çok başarılı bir torunum var. Oyun genç tiyatrocularla çok keyifli oldu” dedi.

 

Tiyarto sahnesine ilk kez çıkaran ve tiyatroda da rüştünü ispat etmek isteyen Ceren Kaplakarslan ile TV dizilerinden tanıdığımız İlkem Ulugün’de provalarda oldukça heyecanlıydılar.

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