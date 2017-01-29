Paramparça...DİLARA HAFIZASINI KAYBEDİYOR!

Başrollerini Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay ve Mine Tugay’ın paylaştığı ‘Paramparça’, 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de 89’uncu bölümüyle ekranda.

Yönetmenliği Altan Dönmez’e, senaryosu Yıldız Tunç’a ait olan ‘Paramparça’nın yeni bölümünde; olaylar soluk kesecek bir hızla ilerleyecek.

BEN CİHAN İLE EVLİYİM!

Dilara geçirdiği kaza sonrasında kendine gelmiş ancak yakın geçmiş, hafızasından tamamen silinmiştir.

Kendini Cihan ile evli sanan Dilara’nın yeni hayatında artık ne Harun ne Hazal ne deAlaz’a yer yoktur. Asuman ise bu durumu lehine çevirmek isterken Harun’a suçüstü yakalanır.

HAZAL DAMİR’E BAĞLANIYOR

Dilara’nın Cansu’yu hatırlayıp, kendisini hatırlamaması Hazal’ı perişan eder. Teselliyi Demir olarak tanıdığı Damir’de bulan Hazal biri tarafından izlediğinden habersizdir.

Mithat, Damir konusunda Hazal’ı uyarmaya çalışırken Damir çoktan Mithat’ın gerçek kimliğini öğrenmiştir.

EMRE BEBEK TEHLİKEDE

Hastalığını yok sayan Cansu yine atak gelen bir anda Emre bebeğin arabasını tutamaz ve araba havuza düşer. Yerinden kıpırdayamayan Cansu çaresizdir.

Deniz’in bu olayın ardından radikal bir karar alır. Öte yandan buhranlı günler geçiren Ozan, Cihan’a da çok öfkelidir ve onu da hayatından çıkarma kararı alır.