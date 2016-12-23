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Paramparça... DİLARA’DAN KAN DONDURAN TEKLİF!

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Paramparça... DİLARA’DAN KAN DONDURAN TEKLİF!
Başrollerini Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay ve Mine Tugay’ın paylaştığı ‘Paramparça’, merakla beklenen 85’inci bölümüyle 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında.

Yönetmenliği Altan Dönmez’e, senaryosu Yıldız Tunç’a ait olan ‘Paramparça’nın 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde, Cansu’nun yaşadıklarından dolayı çaresiz kalan Dilara’nın teklifi herkesin kanını donduracak.

KIRAN KIRANA BEBEK PAZARLIĞI

Emre bebeği evlatlık alan Feyza, Cansu’nun ziyaretlerinden rahatsızdır. Emre’nin annesi gibi davranan Cansu’nun tavırlarına daha fazla dayanamayan Feyza, Cansu’yu evinden kovar. Fiziksel hastalığının yanı sıra ruhsal olarak da çöken Cansu’yu yeniden hayata döndürmenin tek yolu Emre bebektir..

Gözünün önünde kızının günden güne kötüleştiğini gören ve çaresiz kalan Dilara, Emre’nin ailesinin karşısına çıkar ve bebek için önce 1 sonra 5 milyon lira teklif eder. Dilara, şaşkınlıkla kendisini seyreden Feyza ve eşi ile kıran kırana bebek pazarlığı yapmaktadır.

HERKESİN HAYATI DEĞİŞECEK

Ozan’a kendi oğlu olduğunu itiraf etmek için sabırsızlanan Harun, Cihan’ın yemek davetini kabul eder. Tüm ailenin bir arada olacağı bu yemekte her şeyin açık açık konuşulması planlanırken, hiç hesapta olmayan gelişmeler yaşanır.

Cihan ile Harun arasındaki ateşkesin sebebini araştıran Ozan’ın karşısına çıkan gerçek ise ister istemez herkesin hayatını değiştirecektir…

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