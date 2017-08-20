Paris Hilton...SEKS KASETİ İTİRAFI ŞAŞIRTTI!..

Paris Hilton, seks kasetinin ona kraliyet üyesi gibi muamele edilmesi şansını yitirmesine yol açtığını açıkladı.

ABD'li milyarder Paris Hilton'un 2001 yılında o dönemki sevgilisi Rick Salomon ile görüntülerinin yer aldığı seks kaseti "One Night In Paris" (Paris'te Bir Gece) sözleriyle satışa çıkarılmıştı.

O kasetin hayatındaki en büyük pişmanlığı olduğunu belirten 36 yaşındaki Hilton, kasetin satışının da rızası dahilinde olmnadığını yineledi.

Kasetin itibarını zedelediğini söyleyen Hilton, Marie Claire Dergisi'ne verdiği röportajda, "Çok canım yanıyor" ifadesini kullandı.

36 yaşındaki Hilton şöyle devam etti: Çünkü tüm hayatım Prenses Diana'nın zarafetine, muhteşemliğine imrenerek geçmişti ve Rick'in benden bunu aldığına inanıyorum" diye konuştu.

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, mayıs ayında Cannes’da katıldığı partide ‘dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak ünlenen Jeremy Meeks ile birlikte poz vermişti.

Hilton, ABD başkanlık seçimlerinde ise zafer kazanan Donald Trump'a oy verdiğini açıklamıştı. Trump, Hilton’la o daha 12 yaşındayken, kızı Ivanka Trump’ın arkadaşı olarak tanıştıklarını söyleyerek, Hilton’u “güzel” olarak tanımlamıştı.