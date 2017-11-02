Patitaht Abdulhamid... GÜMRÜKLER MESELESİ!

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dev prodüksiyon “Payitaht Abdülhamid”, 23. bölümüyle 3 Kasım Cuma akşamı TRT1’de izleyici ile buluşuyor.

Es Film’in Cuma akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan ve heyecanla beklenen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’te bu hafta; düşmanların bitip tükenmeyen oyunlarının ardındaki gerçek kimliklerin araştırıldığı ve geçmişten gelen borçlanmanın devletin gümrükleri için yaratacağı sıkıntıya kadar çarpıcı konularıyla dolu bir bölüm yaşanacak.

Yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosunu Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız’ın üstlendiği Payitaht Abdülhamid’in 3 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak 23. bölümünde neler olacak:

Geçtiğimiz hafta Selim Paşa’nın hatırlamaya çalıştığı gerçeğin yer aldığı gazete, Abdülhamid’in elindedir. Parvus bir kez daha gerçek kimliğini gizlemeyi başaracak mı yoksa Selim Paşa’nın içindeki kuşku ile araştırdığı Gerfand gerçeği ortaya çıkacak mı? Bu hafta dizinin giriş hikayesinde yer alan konuların ilki…

Murat, Söğütlü ve Yusuf, fırıncının ailesini ajanlardan kurtarır ancak yeni görevleri çok daha zorlu olacaktır. Çünkü Abdülhamid’in yurt dışından çağırdığı mühendisler Parvus’un hedefi olmuştur.

Mahmud ise sonunda amacına ulaşmış, şirkette görev alabilmiştir. Ama Abdülhamid’in onun için başka planları vardır.

Hatice; Kemalettin’i kışkırtmak için yeni bir oyun içine girer. Kemalettin’e karşı son kozunu oynar. Bakalım bu oyunu kazanabilecek mi?

Firuze; Bidar’ın emriyle hakkında soruşturma yapıldığını öğrenir. Gözünü karartıp hazırlanan raporu yok etmek için aramaya başlar. Aradığından daha da fazlasını bulur. Firuze yüzünden kimlerin başı yanacaktır?

Bidar Sultan ; Abdülhamid’in gönlünü almaya çalışırken Abdülhamid Saraya bir misafir davet ettiğini söyler. Gelen misafirin güzel, genç bir kadın olduğunu gören Bidar’ın dünyası başına yıkılır. Bidar Sultan şimdi ne yapacak?

Abdülhamid’i sıkıştırmak isteyen Parvus, maşaları aracılığıyla Abdülhamid’in önüne geçmişten gelen yüklü bir borç çıkartır. Ya bu borç ödenecek, ya da gümrüklerimiz yabancıların eline geçecektir. Kasada yeterli para yoktur. Sultan Abdülhamid toprak kaybetmeden borç batağından kurtulabilecek mi?

Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya, Duygu Gürcan, ErenHacısalihoğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Kaan Turgut, Elif Özkul, İbrahim Kendirci, AydınSigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin, Taner Ertürkler, Cemre Baysel, Nik Xhelilaj, Kevork Malıkyan, Hacı Ali Konuk, Güzide Arslan, Leya Kırşan, Yusuf Aytekin, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Ercüment Fidan’ın…rol aldığı Payitaht Abdülhamid, 3 Kasım Cuma ve her Cuma TRT 1”de...