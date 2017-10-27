  • BIST 107.884
  • Altın 155,301
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,3963
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Patitaht Abdulhamid...PAYİTAHT SOKAKLARI ÇALKALANIYOR!

»
Patitaht Abdulhamid...PAYİTAHT SOKAKLARI ÇALKALANIYOR!
ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dev prodüksiyon “Payitaht Abdülhamid”, 22. bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı TRT1’de izleyici ile buluşuyor.

ES Film’in yapımcılığında çekilen TRT’nin sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanacak 22. Bölümünde Osmanlı Devletini kemirmek isteyen baş düşmanın köşeye sıkışması an meselesi…

Ancak Sarayın içindeki ve Payitaht’taki ajanlar kendilerini imha etme pahasına ortalığı karıştırmaya devam edecekler…

Yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosunu Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız'ın üstlendiği Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanacak bölümünde neler olacak: 

Parvus, yerine geçtiği Gerfand’ın Abdülhamid’e gerçekleri anlatacağının paniğini yaşamaktadır. Fakat Sarayda sürpriz bir isim Gerfand’ı hatırlayacaktır… Ve bu Parvus’u büsbütün köşeye sıkıştırır.

Ahsen, Murad ve Söğütlü ile birlikte gittiği ajan evinde patlayan bomba sonucu çöken tavanın altında kalır.

Öte yandan Parvus’un ajanlarının planları işler, Payitaht sokakları çalkalanmaya, halk isyan etmeye başlar.

Haremde ise Hatice’nin Vasfi ile düğün hazırlıklarına başlaması, Kemalettin, Hatice, Naime üçgeninde yeni bir yangın başlatır. Bu arada Bidar’ Sultan'ın Firuze ile ilgileri şüpheleri iyice artar ve kız hakkında bir araştırma yapılmasını emreder.

Şehzade Abdülkadir, Parvus’un tuzağına düşmüş, Yahudilere toprak satmıştır. Abdülhamid böyle korkunç bir gafleti affedebilecek mi?

Mahmud durumu fırsat bilerek Petrol şirketine girebilecek mi?

Ahsen patlamadan sağ kurtulabilecek mi?

Parvus ve Firuze’nin gerçek kimlikleri ortaya çıkacak mı?

Tüm bu soruların cevapları 27 Ekim Cuma akşamı 20.00’de TRT1 ekranlarında!

Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, EzgiEyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya, Duygu Gürcan, ErenHacısalihoğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Kaan Turgut, Elif Özkul, İbrahim Kendirci, AydınSigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin, Taner Ertürkler, Cemre Baysel, Nik Xhelilaj, Kevork Malıkyan, Hacı Ali Konuk, Güzide Arslan, Leya Kırşan, Yusuf Aytekin, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Ercüment Fidan’ın…rol aldığı  Payitaht Abdülhamid, her Cuma TRT 1”de.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esra Erol’da...KIZINA ULAŞAMAYAN BABA CANLI YAYINDA EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ27 Ekim 2017 Cuma 01:56
  • Yüz Yüze... CİNO VE SELİHA ARTIK YÜZ YÜZE!26 Ekim 2017 Perşembe 16:00
  • RTÜK... 15 TEMMUZ SONRASI SADECE HANGİ KANALA LİSANS VERDİ?..26 Ekim 2017 Perşembe 13:20
  • Pelin Körmükçü... "ARKA SOKAKLAR" DA!..26 Ekim 2017 Perşembe 12:30
  • Şevkat Yerimdar... ŞEVKAT’İN DÜĞÜN HEYECANI26 Ekim 2017 Perşembe 12:00
  • Ufak Tefek Cinayetler... EKİP, İLK BÖLÜM HEYECANINI BİRLİKTE YAŞADI!..25 Ekim 2017 Çarşamba 17:15
  • Ver Elini Aşk... ATEŞ BACAYI SARACAK!25 Ekim 2017 Çarşamba 15:15
  • EKRANLARIN EN UNUTULMAZ DİZİSİ VE ÇİFTİ AÇIKLANDI!25 Ekim 2017 Çarşamba 14:30
  • Seven Ne Yapmaz... AŞK MI KAZANACAK NEFRET Mİ?25 Ekim 2017 Çarşamba 13:45
  • Kanatsız Kuşlar... EMRE VE MUZAFFER’İN YÜZLEŞMESİ!25 Ekim 2017 Çarşamba 13:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti