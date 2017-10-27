Patitaht Abdulhamid...PAYİTAHT SOKAKLARI ÇALKALANIYOR!

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dev prodüksiyon “Payitaht Abdülhamid”, 22. bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı TRT1’de izleyici ile buluşuyor.

ES Film’in yapımcılığında çekilen TRT’nin sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanacak 22. Bölümünde Osmanlı Devletini kemirmek isteyen baş düşmanın köşeye sıkışması an meselesi…

Ancak Sarayın içindeki ve Payitaht’taki ajanlar kendilerini imha etme pahasına ortalığı karıştırmaya devam edecekler…

Yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosunu Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız'ın üstlendiği Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanacak bölümünde neler olacak:

Parvus, yerine geçtiği Gerfand’ın Abdülhamid’e gerçekleri anlatacağının paniğini yaşamaktadır. Fakat Sarayda sürpriz bir isim Gerfand’ı hatırlayacaktır… Ve bu Parvus’u büsbütün köşeye sıkıştırır.

Ahsen, Murad ve Söğütlü ile birlikte gittiği ajan evinde patlayan bomba sonucu çöken tavanın altında kalır.

Öte yandan Parvus’un ajanlarının planları işler, Payitaht sokakları çalkalanmaya, halk isyan etmeye başlar.

Haremde ise Hatice’nin Vasfi ile düğün hazırlıklarına başlaması, Kemalettin, Hatice, Naime üçgeninde yeni bir yangın başlatır. Bu arada Bidar’ Sultan'ın Firuze ile ilgileri şüpheleri iyice artar ve kız hakkında bir araştırma yapılmasını emreder.

Şehzade Abdülkadir, Parvus’un tuzağına düşmüş, Yahudilere toprak satmıştır. Abdülhamid böyle korkunç bir gafleti affedebilecek mi?

Mahmud durumu fırsat bilerek Petrol şirketine girebilecek mi?

Ahsen patlamadan sağ kurtulabilecek mi?

Parvus ve Firuze’nin gerçek kimlikleri ortaya çıkacak mı?

Tüm bu soruların cevapları 27 Ekim Cuma akşamı 20.00’de TRT1 ekranlarında!

Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, EzgiEyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya, Duygu Gürcan, ErenHacısalihoğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Kaan Turgut, Elif Özkul, İbrahim Kendirci, AydınSigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin, Taner Ertürkler, Cemre Baysel, Nik Xhelilaj, Kevork Malıkyan, Hacı Ali Konuk, Güzide Arslan, Leya Kırşan, Yusuf Aytekin, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Ercüment Fidan’ın…rol aldığı Payitaht Abdülhamid, her Cuma TRT 1”de.