Pelin Körmükçü... "ARKA SOKAKLAR" DA!..

“Arka Sokaklar” ın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Pelin Körmükçü katıldı

Kanal D’nin, yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi “Arka Sokaklar” ın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Pelin Körmükçü katıldı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez Arka Sokaklar ile ekrana dönen güzel oyuncu dizi de Gonca karakterine hayat verecek.

Maceranın hız kesmeden devam ettiği Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma Kanal D’de