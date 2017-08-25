Pentagram... GONCA VUSLATERİ SÜRPRİZİ!

30. yılına “Akustik” albümüyle giren Pentagram, ikinci video klibiyle dinleyiciyle buluşuyor.

Sony Music etiketiyle çıkan, tüm eski elemanları bir araya getirmesiyle ve sevilen Pentagram şarkılarının yeniden yorumlarıyla büyük ilgi gören albümün ikinci klibi “Gündüz Gece”ye çekildi.

Davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve Demir Demirkan ile albümde izi bulunan Ozan Tügen’in de yer aldığı klipte, vokallerde Murat İlkan, Ogün Sanlısoy ve Gökalp Ergen şarkıyı birlikte seslendiriyor.

Aşık Veysel’in yıllar içinde Pentagram’la da özdeşleşen başyapıtı “Uzun İnce Bir Yoldayım” olarak da bilinen “Gündüz Gece” şarkısının klibinde, Pentagram fan kulübü Puratu’dan 50 kişilik bir ekip rol aldı.

Fatih Ormanları’nda 16 saatte çekilen klipte, oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan bir sürpriz isim yer aldı: Gonca Vuslateri. Pentagram’ı performansıyla izlediğimiz klipte, Gonca Vuslateri ise “Gündüz Gece”nin ruhunu izleyiciye aktarıyor.

Hakan “Ketche” Kırvavaç’ın yönetmen koltuğunda oturduğu klibin yapımcılığını Mustafa Uslu ve Deniz Tuncay yaparken, Soykut Turan da görüntü yönetmenliğini üstlendi.

Başarılı pek çok reklam filminin yanı sıra, dünyaca ünlü rock grubu Nine Inch Nails’in kliplerindeki dokunuşlarıyla da adından söz ettiren, ayrıca Pentagram’ın “Geçmişin Yükü” klibinde de imzası bulunan başarılı editör Fred Baudet, “Gündüz Gece” klibinde de ustalığını konuşturdu.

Tüm Pentagram elemanlarının “Sonsuz” klibinden sonra ikinci kez birarada olduğu “Gündüz Gece” klibi, bugün grubun vevo kanalında ve tüm müzik kanallarında yayında.