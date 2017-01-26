Perfect Models Of Turkey 2017... EKİP YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ!..

Perfect Models Of Turkey 2017 ekip yemeği, Hatay Medeniyetler sofrası Sponsorluğunda yapılan bir gece ile gerçekleştirildi.

Perfect Models of Turkey Kurucusu ve organizatörü olan Kemal Topuz, yarışmanın finalinin 21 Şubat Salı günü saat 18:00 de Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılacağını açıkladı.

Hatay Medeniyetler sofrası kebap şovu misafirlerden tam not aldı. Lezzetin markası olan Hatay Medeniyetler Sofrası sahibi İsmail Özdemir ve Burak Özdemir, sanatçıları herzaman desteklediklerini böyle bir organizasyon İçinde yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.

Organizatör Kemal Topuz yarışmaya kattığı hizmet ve desteklerin den ötürü Hatay Medeniyetler Sofrası kurucusu İsmail Özdemir ve Burak Özdemir’e teşekkür etti.

Organizasyona Magazinkolik.Com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur, yönetmen Erhan Kozan, Elif dizisi başrol oyuncusu Derya Şen, Tiyatrocu Mehmet Çepiç, Cüneyt Tek, Salih Keçeci, Önder Öğüç, Nilay Dorsa, "Kiralık Aşk" dizisi şarkısı "Son Defa" ile adından sıkça bahsettiren Cem Saraç, basın danışmanı Selçuk Aka, Evo grup yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak, İşadamı Koray Aksu, Mayadroom Ajans başkanı Mevlüt Dede, İş adamı Yaşar Karakelle, modacı Sabiha Alakuşu, Şinasi Günaydın, Ali Günaydın, Çekiç Medya Sahibi Levent Çekiç, Hakan Gedik ,oyuncu Ayça kuru, Perfect Models Of Turkey 2017 finalistleri ve Başkanı Kemal Topuz katıldı.

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Son dönemlerde Mustafa Erdoğan ile ilgili açıklamaları ile adından sıkça söz ettiren Esra Sönmezer, gecede şıklığı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine topladı.

Pop sanatçısı Cüneyt Tek yeni albüm çalışmasında yer alan söz bestesi kendisine ait olan "Babam" adlı şarkısını Organizatör Kemal Topuz'un isteği üzerine canlı olarak okudu.

Cüneyt Tek, yeni albüm konserini 15 Temmuz Şehitleri için vereceğini ordan elde edilen geliri şehit ailelerine bağışlayacağını açıkladı.

Yarışmanın Başkanı Kemal Topuz, 24Ocak'da Cüneyt Tek’in abüm çıkış parçası olan "Kadın Dediki Adama" isimli şarkısının klibinin Beykoz Kundura Fabrikası'nda yarışmanın finalistleri ile birlikte çekeceğini açıkladı.

Kemal Topuz, Cüneyt Tek'e böyle bir projede yer almasından ve "Perfect Model Of Turkey"i tercih etmesinden dolayı gecede çok teşekkür etti.