  • BIST 83.827
  • Altın 147,469
  • Dolar 3,8619
  • Euro 4,1194
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -5 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Perfect Models Of Turkey 2017... EKİP YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ!..

»
Perfect Models Of Turkey 2017... EKİP YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ!..
Perfect Models Of Turkey 2017 ekip yemeği, Hatay Medeniyetler sofrası Sponsorluğunda yapılan bir gece ile gerçekleştirildi.

Perfect Models of Turkey Kurucusu ve organizatörü olan Kemal Topuz, yarışmanın finalinin 21 Şubat Salı günü saat 18:00 de Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılacağını açıkladı.

Hatay Medeniyetler sofrası kebap şovu misafirlerden tam not aldı. Lezzetin markası olan Hatay Medeniyetler Sofrası sahibi İsmail Özdemir ve Burak Özdemir, sanatçıları herzaman desteklediklerini böyle bir organizasyon İçinde yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.

Organizatör Kemal Topuz yarışmaya kattığı hizmet ve desteklerin den ötürü Hatay Medeniyetler Sofrası kurucusu  İsmail Özdemir ve Burak Özdemir’e teşekkür etti.

Organizasyona Magazinkolik.Com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur, yönetmen Erhan Kozan, Elif dizisi başrol oyuncusu Derya Şen, Tiyatrocu Mehmet Çepiç, Cüneyt Tek, Salih Keçeci, Önder Öğüç, Nilay Dorsa, "Kiralık Aşk" dizisi şarkısı "Son Defa" ile adından sıkça bahsettiren Cem Saraç, basın danışmanı Selçuk Aka, Evo grup yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak, İşadamı Koray Aksu, Mayadroom Ajans başkanı Mevlüt Dede, İş adamı Yaşar Karakelle, modacı Sabiha Alakuşu, Şinasi Günaydın, Ali Günaydın, Çekiç Medya Sahibi Levent Çekiç, Hakan Gedik ,oyuncu Ayça kuru, Perfect Models Of Turkey 2017 finalistleri ve Başkanı Kemal Topuz katıldı.

ı.

Son dönemlerde Mustafa Erdoğan ile ilgili açıklamaları ile adından sıkça söz ettiren Esra Sönmezer, gecede şıklığı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine topladı.

Pop sanatçısı Cüneyt Tek yeni albüm çalışmasında yer alan söz bestesi kendisine ait olan "Babam" adlı  şarkısını Organizatör Kemal Topuz'un isteği üzerine canlı olarak okudu.

Cüneyt Tek, yeni albüm konserini 15 Temmuz Şehitleri için vereceğini ordan elde edilen geliri şehit ailelerine bağışlayacağını  açıkladı.

Yarışmanın Başkanı Kemal Topuz, 24Ocak'da  Cüneyt Tek’in abüm çıkış parçası olan "Kadın Dediki Adama" isimli şarkısının klibinin Beykoz Kundura Fabrikası'nda yarışmanın finalistleri ile birlikte çekeceğini açıkladı.

Kemal Topuz, Cüneyt Tek'e böyle bir projede yer almasından ve "Perfect Model Of Turkey"i tercih etmesinden dolayı gecede çok teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEM'DE FECİ KAZA!.. İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI...25 Ocak 2017 Çarşamba 11:46
  • Zihni Göktay... USTA OYUNCUYA "MESLEKTE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ"!..25 Ocak 2017 Çarşamba 11:15
  • Merve Gezen... GEÇEN YIL ÖDÜL ALDIĞI YARIŞMADA BU YIL JÜRİ KOLTUĞUNDA...24 Ocak 2017 Salı 16:15
  • Metin Zakoğlu... EVDE TİYATRONUN MUCİDİNDEN YENİ OYUN : "BİR SELFİYE NE DERSİN"...24 Ocak 2017 Salı 15:15
  • Simge... HAYRANLARINA AYAKKABI SEÇTİ!..24 Ocak 2017 Salı 12:00
  • "Kayıp Aranmıyor"... ALZHEIMER HASTALIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURAN SERGİ!..24 Ocak 2017 Salı 11:30
  • ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?..23 Ocak 2017 Pazartesi 20:54
  • Meteorolojiden uyarı!... YOĞUN VE ŞİDDETLİ KAR GELİYOR23 Ocak 2017 Pazartesi 19:30
  • ABD'yi Yürüyerek Gezen 'Çıplak Ayak'... ARABANIN ALTINDA CAN VERDİ!..23 Ocak 2017 Pazartesi 17:15
  • Nahide Küçük... SANDIKLARI AÇILDI, ESERLERİ SERGİLENDİ!20 Ocak 2017 Cuma 23:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti