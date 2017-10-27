Pervin Abiyeva... 'YANLIŞ ANLAMA'NIN NEFES KESEN GÜZELİ!

Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Hakan Bilgin gibi güçlü isimlerle dikkat çeken komedi filminde Azeri oyuncu Pervin Abiyeva güzelliği ile dikkat çekiyor.

Azerbaycan’da hem sosyal medyada hem de bulunduğu projelerle halkın ilgisini ve sevgisini kazanmış Azeri oyuncu Yanlış Anlama isimli sinema filmi ile Türkiye’deki hayranlarının da karşısına çıkıyor.

Giyim tarzı ve duruşuyla güzelliğine güzellik katan başarılı oyuncunun Türkiye’de yaptığı ilk çalışma olan Yanlış Anlama 10 Kasım 2017 tarihinde beyazperdeye merhaba diyecek.



Yanlış anlaşmalar üzerine kurulu komik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan 2017’nin en iddialı komedi filmi Yanlış Anlama eğlencesi ve enerjisi yüksek bir film olarak dikkat çekiyor. Tüm oyuncuların ayrı ayrı kazandırdığı dinamizm sosyal medyaya da yansıyor.

Bu kez de filmin oyuncularından İslam Mehreliyev'in Yandı isimli şarkısı sosyal medyayı sallıyor. Klipte filmden sahneler ve Azeri oyuncunun İstanbul'dan görüntüleri yer alıyor. 2017'nin en çok beklenen filmleri arasında ikinci sırada olan Yanlış Anlama 10

Kasım’da vizyona giriyor.



Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh ile birlikte İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez gibi isimler de bulunuyor. Azerbaycan’nın çok ünlü isimleri de kadroya eşlik ediyor.

Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin gibi ünlüler filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.



Levent Cengizhan’ın yapımcılığında DADA Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek üstlenirken, senaryosunu Ayberk Çınar kaleme alıyor.



Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkilerin komik bir hikayesiyle perdeye taşınan film 10 Kasım’da vizyona giriyor. Film, Türkiye sinemalarıyla aynı zamanda Azerbaycan sinemalarında da gösterime girecek.



KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN AMA YILIN KOMEDİSİ 10 KASIM’DA VİZYONDA!



Bu eğlenceli komedi filmi Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan iki ailenin komik macerasını anlatıyor. Türkiye’den Azerbaycan’dan iki ailenin beraber geçirdikleri 10 günü anlatan filmde iki dilin hem yakınlığı hem farklılığı sonucu oluşan yanlış anlamaların getirdiği maceraları izleyeceğiz.

Herkesin bildiği gibi, inen uçağa; uçak düşüyor diyen Azeriler’in hiç birimizin bilmediği daha nice kelime farklılıklarından meydana gelen komikler anlatılıyor.