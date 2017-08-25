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Pınar Altuğ'u Şoke Eden Tehdit... "SETE GELİR SENİ ÖLDÜRÜRÜM"!..

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Pınar Altuğ'u Şoke Eden Tehdit... "SETE GELİR SENİ ÖLDÜRÜRÜM"!..
Pınar Altuğ, yıllar önce başörtüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklama yüzünden önceki gün tehdit edildi. Oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Pınar Altuğ, dört yıl önce bir televizyon kanalında, başörtüsüyle ilgili yaptığı açıklama yüzünden  Instagram sayfasında ölüm tehditleri aldı.

"BİZ ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARIYIZ"

O dönem öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmeliğine oyuncu, "Bu beni rahatsız ediyor. Biz  Atatürk'ün çocuklarıyız. Bize yıllardır öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ve hep onun peşinden gittik.

İnandığı için türban takılıyorsa sonuna kadar saygım var. Ama eğer şekilcilik olarak takılıyorsa o zaman tepki gösteriyorum" sözlerini bir takipçisi yeniden gündeme getirdi.

"SETE GELİP SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Çocuklar Duymasın' setinde partneri  Tamer Karadağlı'yla fotoğrafını  Instagram'dan paylaşan  Pınar Altuğ, "Bir daha kapalı kadınlarla ilgili öyle açıklama yaparsan, sete gelip seni öldürürüm" yorumunu yapan takipçisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"DERDİNİZİ HUKUKA ANLATIRSINIZ"

Oyuncu, "Sanırım derdiniz ünlü olmak. Mesajınızı avukatıma ilettim. Hakkınızda yapılacak suç duyurusu sonrasında, derdinizi hukuka anlatırsınız" diyerek karşılık verdi.

 

 


Bir başka takipçisinin, "Ünlü isimler kötü yorumu hemen mahkemeye taşıyor" mesajına ise  Pınar Altuğ, "Bu kötü yorum sayılmıyor. 'Sete gelir seni orada öldürürüm' diyor, bayağı tehdit ve kabul edilemez" diye kendini savundu.

Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Hesap anında kapatıldı. Avukatım konuyu takip ediyor" dedi.

Pınar Altuğ, ayrıca profilini yorumlara kapatmayacağını da sözlerine ekledi.

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