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Pınar Bent... ARAKAN'A GELİNLİK GÖNDERİYOR!

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Pınar Bent... ARAKAN'A GELİNLİK GÖNDERİYOR!
Çırağan Sarayında yapılacak olan Arakan’lı Kardeşlerimiz için Bir Elde sen ver kermesi açıldı.

Halka açık, ücretsiz etkinlikte giyimden, züccaciyeye kadar birçok ürün ve firma uygun fiyata satış gerçekleştirecek.

Çırağan Sarayı’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan etkinlikte, birbirinden ünlü isimler de yer alacak.

Yusuf Güney, Niran Ünsal, Lara, Aslı Hünel, Ersan Er, Sevda Türküsev, Hakan Akkaya, Bala Sarı ve Fulden Uras gibi isimlerin yanı sıra Türk Kızılayı İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşeoğlu’da etkinlikte yer alacak.

 

Bu arada yapılacak defilede Oryantal Dora'da Pınar Bent'in gelinliklerinden birini giyerek podyumda yer alacak...

 

Modacı Pınar Bent çekiliş ile beğendiği iki gelinliği Arakan’lı iki genç kıza gönderecek…

Bir El’de Sen Ver” sloganı ile Aile Danışmanı ve Organizatör Hürrem Ahu Özdemir, tüm geliri Kızılay aracılığı ile Arakan’a gönderilecek olan bir alışveriş etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

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