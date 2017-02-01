"Pişman İnsanlar Cemiyeti ve Dostları"... KADIKÖY'DE ÇOCUKLAR İÇİN BULUŞUYOR!..

Pişman İnsanlar Cemiyeti ve Dostları, Kadıköy Sahne’de Çocuklar İçin Buluşuyor.

Bir radyo programı olarak başlayan ve büyüyerek ciddi bir kitleye ulaşan Pişman İnsanlar Cemiyeti, çocuklar için bir araya geliyor!

İyi bir dünya hayal eden Pi Cemiyeti, iyi bir dünya hayali kuran dostlarını, dinleyenlerini çocuklar için bir araya gelmeye davet ediyor.

Bu özel gecede, birbirinden özel sanatçılar, çocuklar için sahnede olacak.

Etkinlikten elde edilecek gelir ise, geleceğimiz olan çocuklar için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.



Bizler bir radyo programı olarak olarak başladığımız bu yolda, sevgi ve saygıyla büyümenin onurunu yaşıyor ve geleceğimiz olan çocuklara ufak da olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz.

Pi Cemiyeti programcılarının yanı sıra, tüm cemiyet üyelerimiz ve tüm dinleyenlerimiz bu özel gecede geleceğimizin teminatı çocuklar için Kadıköy Sahne'de olacaklar.

Sahne alacak değerli dostlarımız;

BİRİLERİ, Burcu Tatlıses, Can Kazaz, Ezgi Aktan, Nilipek, Özge Öztimur, Puding Band, Serkan Oktay.

DJ Set: Aytek Teoman & Reha Özcan