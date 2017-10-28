Polat Yağcı... SİNEMA SEKTÖRÜNE YATIRIM!

Müzik piyasasında kazandırdığı şarkılar ve projelerle adından sıkça söz ettiren Polat Yağcı, bu kez yatırımı sinema sektörüne yaptı.Başarılı yapımcı önceki akşam kendi imzasını taşıyan Cinepoll’ü özel bir gala ile sinemaseverlerin hizmetine sundu.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde açılan Cinepoll, vizyona yeni giren ‘İlk Öpücük’ filmi ile açılışı yaptı. ‘İlk Öpücük’ filminin başrol oyuncularından Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani’nin katıldığı geceye ilgi oldukça yoğundu.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı özel gösterimde sinema salonunun önünde uzun kuyruklar oluştu. Murat Yıldırım gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getirirken; ‘filmi izleyen herkes güzel şeyler söylüyor bu da bizi çok memnun ediyor’ diye konuştu.

Polat Yağcı, 2011 yılından beri Manisa Turgutlu'da faaliyet gösteren sinema salonuna İzmir Kemalpaşa ile ikincisini ekledi.

Yağcı, önümüzdeki aylarda İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere toplamda iki sinema salonu daha açacağını belirtti.