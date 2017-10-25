Portaxe... EGE İLE CUMHURİYET COŞKUSU!

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’üncü yılı boğaziçinin eşsiz manzarasına sahip Portaxe’te bu yıl farklı kutlanacak. Sesiyle büyüleyen Ege’nin “Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları” seslendireceği 28 Ekim Cumartesi gecesi birçok sürpriz de yaşanacak.

Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak isteyen ve bu büyük coşkuyu Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte yaşamak için özel bir gece düzenleyen Portaxe’te gecenin mükemmel ve amacına uygun olması için her türlü ayrıntı düşünüldü.

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Cumhuriyeti kuranların anılacağı gecede Ege, Atatürk’ün sevdiği şarkıların yanı sıra Türkiye’nin her yöresinden şarkılar da seslendirecek.

Bu özel gece için özel bir menü hazırlayan Portaxe’te kişi başı zengin menü 200 TL olacak.