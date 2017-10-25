Portaxe... EGE İLE CUMHURİYET COŞKUSU!

Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak isteyen ve bu büyük coşkuyu Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte yaşamak için özel bir gece düzenleyen Portaxe’te gecenin mükemmel ve amacına uygun olması için her türlü ayrıntı düşünüldü.
Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Cumhuriyeti kuranların anılacağı gecede Ege, Atatürk’ün sevdiği şarkıların yanı sıra Türkiye’nin her yöresinden şarkılar da seslendirecek.
Bu özel gece için özel bir menü hazırlayan Portaxe’te kişi başı zengin menü 200 TL olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.