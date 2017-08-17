Prof. Dr. İlber Ortaylı... LÜLEBURGAZ'DA İZDİHAM YARATTI!..

Trakya’nın Kültürel Fay Hatları’ konusunda bilgi veren Ortaylı “keşke her şehir böyle sağlıklı büyüyebilse” dedi.
Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında birincisi gerçekleştirilen ‘Trakya’nın Tarihi, Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Fay Hatları” programına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, haber spikeri Celal Pir’in moderatörlüğünde halkla sohbet etti.
Sağlıklı sorular soran topluluklar sevindirici
Çevre il ve ilçelerden katılımın da olduğu programda yoğun ilgiyle karşılaşan Ortaylı, Trakya’nın ve Balkanların tarihi öneminden bahsetti. 20 yıl önce Lüleburgaz’a geldiğini belirten tarihçi “20 yıldan sonra geldiğim şehirde çok sağlıklı bir gelişim gördüm. Sizlerle sohbet ederken kadınların ve erkeklerin katılımını bu kadar eşit oranda görmek beni çok mutlu etti. Tartışmaya açık ve sağlıklı sorular sorabilen bir toplulukla karşılaşmak sevindirici” dedi.
Yeni etkinlikler ve değerli isimler
Programlarına örnek ve saygıdeğer bir bilim insanı ile başlamaktan dolayı memnuniyetini belirten Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak “bu etkinlikleri Trakya’nın siyasal, ekonomik ve kültürel fay hatları konu başlıkları ve alanında değerli isimlerle devam ettireceğiz” dedi.
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