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PROTESTO İÇİN GÖĞSÜNÜ YAKTI!..

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PROTESTO İÇİN GÖĞSÜNÜ YAKTI!..
Avustralyalı model Imogen Anthony, Instagram'ın çıplaklık kurallarını protesto etmek için çakmakla göğsünü yaktı.

Avustralyalı model Imogen Anthony, salı günü Instagram hesabında sansürü ve cinsel eşitsizliği kınamak için göğsüne çakmak tuttuğu bir pozu paylaştı.

GÖĞÜS UÇLARINI GÖSTERMEK YASAK

Instagram'ın kullanıcı kullanım şartnamesi uyarınca kadın göğüs uçlarını gösteren fotoğrafların yayınlanması yasak.

Bu tarz fotoğraflar 'sakıncalı içerik' olarak sınıflandırılmasına karşın erkek göğsünü gösteren fotoğraflara izin veriliyor. 25 yaşındaki model bu durumu daha önce de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla protesto etmişti.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Imogen Anthony, 2012 yılında dünya çapında organize edilen 'göğüs uçlarına özgürlük' kampanyasına da destek vererek erkeklere uygulanan çıplaklık kriterlerinin kadınlar için de aynı şekilde geçerli olması çağrısında bulunmuştu.

"YAKIN BİR GELECEKTE..."

Geçen sene Instagram'da çıplak bir selfiesini paylaşan model: "Umuyorum ki yakın bir gelecekte kadınlar göğüslerini, şehvetini, cinselliğini ve vücut güzelliğini sorunsuz bir şekilde sergileyebilecekler.

Bugünün kültürüne ve anlayışına göre, kendilerine saygısı olmayanların basit kadın, hayat kadını gibi aşağılayıcı ifadelerine maruz kalmadan gelecekte daha çok kabul görecekler " ifadelerini satırlara dökmüştü.

İşte güzel modelin o paylaşımı;

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