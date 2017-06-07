  • BIST 97.617
  • Altın 147,361
  • Dolar 3,5507
  • Euro 3,9913
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

PÜRÜZSÜZ GERÇEKLERLE "YAZA MERHABA"!..

»
PÜRÜZSÜZ GERÇEKLERLE "YAZA MERHABA"!..
Gelişmiş bakım ürünleriyle kadınlara mükemmel pürüzsüzlük sağlayan dünyaca ünlü bir jilet markası‘Pürüzsüz Gerçeklerle Yaza Merhaba’ etkinliğinde tıraşla ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı.

Markanın kadın bakımı için geliştirdiği Gillette Venus, Swissotel the Bosphorus İstanbul’un Chalet Bahçesi’nde ‘Pürüzsüz Gerçeklerle Yaza Merhaba’ etkinliğinde ünlü isimleri buluşturdu.

Tıraş ile ilgili doğru bilinen yanlışların anlatıldığı etkinlikte Didem Soydan, Irmak Ünal, Naz Elmas, Aslıhan Güner Kılıç ve Ezgi Avcı gibi ünlü isimler buluştu.  

Didem Soydan, “Her kadın güzel ve bakımlı olmak ister. Bakımlı olunca özgüvenimiz artıyor, kendimizi iyi hissediyoruz. Benim ayrıca günlük hayatta çok aktif bir tempom var. Hayatımın hızına yetişmek için tıraş yöntemi benim için oldukça uygun. Bu kullandığım ve sevdiğim bir marka.” dedi. 

Etkinlikte ünlü sunucu Ezgi Avcı moderatörlüğünde, Marka Müdür Yardımcısı Dila Çakır ve Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gonca Gökdemir tıraş ile pürüzsüz bir cilde pratik, acısız ve zahmetsiz kavuşmanın yollarını paylaştı. Yaz aylarında pürüzsüzlüğün önemli olduğunu belirten Ezgi Avcı, “Yoğun tempoda çalışan bir iş kadını olarak pratiklik benim için çok önemli. Özellikle yaz aylarında her an her şeye hazırlıklı olmak her kadının hayali!” dedi. 

Pürüzsüz gerçeklerin konuşulduğu buluşmada katılımcılar çeşitli aktivitelerle de keyifli anlar yaşadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Gevşek Bebek Sendromu"... TÜRKİYE’NİN SMA SEFERBERLİĞİ!..29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:15
  • RAMAZAN'A SAYILI GÜN KALA, VÜCUDUNUZU HAZIRLAYIN!24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:30
  • RAMAZAN YAKLAŞIYOR... İŞTE SİZE 17 SAATLİK ORUÇ SÜRESİ İÇİN ÖNERİLER!..23 Mayıs 2017 Salı 17:00
  • DİKKAT!... İŞTE SİZE YAZ DOSTU 14 DÜŞÜK KALORİLİ YİYECEK..18 Mayıs 2017 Perşembe 12:30
  • YAZ GELİYOR!... YAZ AYLARINDA NASIL BESLENMELİYİZ?..16 Mayıs 2017 Salı 17:00
  • ALERJİK RİNİTİ ÖNLEMENİN 5 YOLU...15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:00
  • MAKYAJINIZI SİLMEDEN UYURSANIZ BAKIN NELER OLUR!06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:15
  • Bu haber çok konuşulacak / DİYANETTEN CIMBIZ FETVASI!04 Mayıs 2017 Perşembe 16:45
  • EVDE GÖBEK YAĞLARINIZI NASIL ERİTEBİLİRSİNİZ?02 Mayıs 2017 Salı 12:48
  • Canan Karatay... "ANNE SÜTÜNE EŞDEĞER, TÜKETİN."30 Nisan 2017 Pazar 17:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti