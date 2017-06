Gelişmiş bakım ürünleriyle kadınlara mükemmel pürüzsüzlük sağlayan dünyaca ünlü bir jilet markası‘Pürüzsüz Gerçeklerle Yaza Merhaba’ etkinliğinde tıraşla ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı.

Markanın kadın bakımı için geliştirdiği Gillette Venus, Swissotel the Bosphorus İstanbul’un Chalet Bahçesi’nde ‘Pürüzsüz Gerçeklerle Yaza Merhaba’ etkinliğinde ünlü isimleri buluşturdu.

Tıraş ile ilgili doğru bilinen yanlışların anlatıldığı etkinlikte Didem Soydan, Irmak Ünal, Naz Elmas, Aslıhan Güner Kılıç ve Ezgi Avcı gibi ünlü isimler buluştu.

Didem Soydan, “Her kadın güzel ve bakımlı olmak ister. Bakımlı olunca özgüvenimiz artıyor, kendimizi iyi hissediyoruz. Benim ayrıca günlük hayatta çok aktif bir tempom var. Hayatımın hızına yetişmek için tıraş yöntemi benim için oldukça uygun. Bu kullandığım ve sevdiğim bir marka.” dedi.

Etkinlikte ünlü sunucu Ezgi Avcı moderatörlüğünde, Marka Müdür Yardımcısı Dila Çakır ve Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gonca Gökdemir tıraş ile pürüzsüz bir cilde pratik, acısız ve zahmetsiz kavuşmanın yollarını paylaştı. Yaz aylarında pürüzsüzlüğün önemli olduğunu belirten Ezgi Avcı, “Yoğun tempoda çalışan bir iş kadını olarak pratiklik benim için çok önemli. Özellikle yaz aylarında her an her şeye hazırlıklı olmak her kadının hayali!” dedi.

Pürüzsüz gerçeklerin konuşulduğu buluşmada katılımcılar çeşitli aktivitelerle de keyifli anlar yaşadı.