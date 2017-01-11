Ragıp Savaş... "ZAMANINDA BEN DE KÖTÜ İŞLER YAPTIM"!..

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, başarılı oyuncu Ragıp Savaş oldu. Ragıp Savaş, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamlarda bulundu.

Tiyatrodan para kazanılmadığını ve bu sebeple seçici olmayan oyunculara karşı ön yargılı olmadığını belirten Ragıp Savaş “ Tiyatrodan fazla para kazanılmıyor.

Ailesi olan oyuncu arkadaşlarımız var. Bu sebeple dizi seçmiyorlar diye bir şey diyemeyiz. Zamanında bende kötü işler yaptım ama şimdi daha farklı bir durumdayım. Ben tiyatro oyunculuğu yapmak için bu mesleğe başladım.

Dizi veya sinema için değil. Yıllarca tiyatro için uğraştım bu kariyeri de bir diziyle yok edemem. Gelen senaryolar hep tuhaf bel altı işler” dedi.

Genliğimde Çok Çapkındım

Gençlik zamanlarında çapkın birisi olduğunu söyleyen Ragıp Savaş “ Gençlik zamanlarımda çok sevgilim oldu. Bunu neden yaşadım dediğim hiç olmadı.

Zaten kendime göre bazı şeyleri yaşadıktan sonra evlenme kararı aldım” diye konuştu.

Albüm Teklifler Geldi

“Neredesin Firuze” filminden sonra albüm teklifleri aldığını söyleyen Ragıp Savaş “Filmi çektikten sonra Unkapanı’ndan bana hep albüm teklifleri geldi.

Ben bir oyuncuyum nerden para gelirse bir şeyler yapayım durumunda değilim. Bunu filmin hemen ardından değil de kendimi hazır hissettiğimde yapacağım dedim. O zamanı bekliyorum” dedi.

Bukalemun Beslemek İstiyorum

Kendisi hakkında da ilginç bilgiler veren usta oyuncu Ragıp Savaş hayvanları çok sevdiğini söyleyerek “ Evde beslemek istediğim farklı hayvanlar var.

Evimde bukalemun beslemeyi çok isterdim mesela. Farklı renkler de evin içinde bir hayvan geziyor. Birde imkanım olsa Aslan beslemek istiyorum” diye konuştu.