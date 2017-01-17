REİNA CELLADI YAKALANDI, YÜREKLERE SU SERPİLDİ!

39 kişiyi acımasızca katleden Reina katili İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Sonrasında saldırganı darp edenler fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!Kaynak: Reina katili yaklandı! Sosyal medya sallandı! İşte olup bitenler

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oğlu ile birlikte yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Bu haberimiz sonrası soyal medya yıkıldı ve saldırganın herkesin görmeyi istediği görüntüleri ortaya çıktı.

İşte Esenyurt'ta saldırıyı düzenleyen katilin o yüreklere su serpen fotoğrafları



Melih Gökçek'te bu görüntüleri paylaştı



İŞTE CELLATA YATAKLIK YAPAN DİĞER TERÖRİSTİN İLK FOTOĞRAFI:

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAKALANMANIN YANSILAMALARI...

Reina'da 39 kişiyi öldüren katil sonunda yakalandı.Bitti mi? Bitmedi.Başımıza bu belaları saranların da Allah belasını versin. — T.C Suna Akyıldız (@CadiKazaniiii) 16 Ocak 2017





Reina'da 39 kişi öldüren şerefsiz yakalandı.

Yasalarımız gereği asmayıp besleyeceğiz!!! — Fatih Doruklu (@FatihDoruklu) 16 Ocak 2017





Reina da 39 kişiyi öldüren kahpeye 'TAKTİK MAKTİK YOK BAM BAM BAM!'



Emniyet'in ayağı değil o ayak milletin ayağıdır, Kahraman TÜRK POLİSİ! pic.twitter.com/DXa4DGunvJ — TSK (@TCTurkOrdusu) 16 Ocak 2017

Türk polis Reina da 39 kişiye katliam yapan Abdulkadir Masharipov'ı yakalayarak dünyaya net bir mesaj vermiştir pic.twitter.com/18jKn2F3gG — hisse-pay senedi™✒️ (@paysenedibasimi) 17 Ocak 2017





