REİNA CELLADI YAKALANDI, YÜREKLERE SU SERPİLDİ!

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oğlu ile birlikte yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.
Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Bu haberimiz sonrası soyal medya yıkıldı ve saldırganın herkesin görmeyi istediği görüntüleri ortaya çıktı.
İşte Esenyurt'ta saldırıyı düzenleyen katilin o yüreklere su serpen fotoğrafları
Melih Gökçek'te bu görüntüleri paylaştı
İŞTE CELLATA YATAKLIK YAPAN DİĞER TERÖRİSTİN İLK FOTOĞRAFI:
İŞTE SOSYAL MEDYADA YAKALANMANIN YANSILAMALARI...
Reina'da 39 kişiyi öldüren katil sonunda yakalandı.Bitti mi? Bitmedi.Başımıza bu belaları saranların da Allah belasını versin.— T.C Suna Akyıldız (@CadiKazaniiii) 16 Ocak 2017
Reina'da 39 kişi öldüren şerefsiz yakalandı.— Fatih Doruklu (@FatihDoruklu) 16 Ocak 2017
Yasalarımız gereği asmayıp besleyeceğiz!!!
Reina da 39 kişiyi öldüren kahpeye 'TAKTİK MAKTİK YOK BAM BAM BAM!'— TSK (@TCTurkOrdusu) 16 Ocak 2017
Emniyet'in ayağı değil o ayak milletin ayağıdır, Kahraman TÜRK POLİSİ! pic.twitter.com/DXa4DGunvJ
Türk polis Reina da 39 kişiye katliam yapan Abdulkadir Masharipov'ı yakalayarak dünyaya net bir mesaj vermiştir pic.twitter.com/18jKn2F3gG— hisse-pay senedi™✒️ (@paysenedibasimi) 17 Ocak 2017
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