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REİNA CELLADI YAKALANDI, YÜREKLERE SU SERPİLDİ!

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REİNA CELLADI YAKALANDI, YÜREKLERE SU SERPİLDİ!
39 kişiyi acımasızca katleden Reina katili İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Sonrasında saldırganı darp edenler fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!Kaynak: Reina katili yaklandı! Sosyal medya sallandı! İşte olup bitenler

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oğlu ile birlikte yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. 

Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Bu haberimiz sonrası soyal medya yıkıldı ve saldırganın herkesin görmeyi istediği görüntüleri ortaya çıktı.
İşte Esenyurt'ta saldırıyı düzenleyen katilin o yüreklere su serpen fotoğrafları
reina-katili-yakalandi-esenyurt.jpgreina-katili-yakalandi-esenyur3t.jpg
Melih Gökçek'te bu görüntüleri paylaştı
preview-image.png

İŞTE CELLATA YATAKLIK YAPAN DİĞER TERÖRİSTİN İLK FOTOĞRAFI:

reinakatili_-001.jpg

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAKALANMANIN YANSILAMALARI...

 


 

 


 

 

 



 

 

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