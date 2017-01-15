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REİNA NE ZAMAN AÇILACAK?

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REİNA NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekânı Reina'da yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının izleri halen silinmedi.

Mermi izleri ve delik deşik eşyalar, 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının dehşetini ortaya koyarken, kurbanlardan kalan eşyalar da yakınları tarafından alınıyor. Ayrıca Reina'nın savcılık iddianameyi hazırladıktan sonra açılacağı öğrenildi.

İDDİANAME BİTİNCE KAPILARINI AÇACAK
Saldırıya tanık olan Reina çalışanı Nurettin Özmen, yaşadığı için şükrettiğini söyledi ve şunları anlattı: "Can havliyle denize atlayan bazı müşteriler yüzme bilmediği için denize atlayarak kurtarıp yan tarafa çıkardık.

Reina'nın her köşesinde saldırının izine rastlanıyor. Isıtıcıya ateş ederek katliamı büyütmeye çalışmış. Savcılık iddianameyi hazırladıktan sonra Reina'nın tekrar kapılarını açmasını bekliyoruz."

Kaynak: Sabah
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