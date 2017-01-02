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Reina'ya saldırı... ÖLÜ SAYISI 39, 11'İ TÜRK... YA GERİSİ?

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Reina'ya saldırı... ÖLÜ SAYISI 39, 11'İ TÜRK... YA GERİSİ?
Saldırıda ölenlerin kimlikleri belli olduOrtaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'nin Türk vatandaşı, 24'nün yabancı, 4'nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenildi.

Ortaköy'deki Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'nin Türk vatandaşı, 24'nün yabancı, 4'nün ise kimliğinin henüz belirlenmediği öğrenildi. 11 Türk vatandaşın cenazesi yakınlarına teslim edildi. 28 cenazenin işlemleri ise devam ediyor. 

Hayatını kaybedenlerden yabancılardan 7'sinin Suudi Arabistan, 2'si Hindistan, 1'i Kanada, 1'i Suriye, 1'i İsrail, 2'si Tunus, 4'ü Irak ve 1'i Lübnan, 1'i Belçika uyruklu olduğu belirtildi. 

Hayatını kaybedenlerin 25'i erkek 14'ü ise kadın olduğu öğrenildi.

Adli Tıp kayıtlarına göre hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

Burak Yıldız (Şehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice Karcılar, Bahadır Çakır, Ayhan Arık, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa Barın, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice Aslandoğu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak), Ahmed İsam, Basma Abourazaq

Lübnanlı vatandaşlar

Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi. Ölen Lübnanlılardan birinin adının İlyas Vardini olduğu bildirildi. Bu arada, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'un yaralandığı kaydedildi. 

Kaynak: Saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu

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