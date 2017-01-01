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Reina'ya saldırı... TERÖR "YENİ YILDA DA VARIM" DEDİ; 35 ÖLÜ, 45 YARALI

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Reina'ya saldırı... TERÖR "YENİ YILDA DA VARIM" DEDİ; 35 ÖLÜ, 45 YARALI
İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ölü ve yaralananların olduğu bilgisi geliyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı

 

İSTANBUL Ortaköy'de faaliyet gösteren ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenlendi. Reina saldırısında 35 kişi öldü 40'dan fazla yaralı var.


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İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul'daki gece kulübü saldırısına ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. Yaşamını yitirenlerden biri de polis memuru. 

İLK RESMİ AÇIKLAMA VALİ ŞAHİN'DEN

Saldırı sonrası olay yerine giden İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırının 'terör' saldırısı olduğunu açıkladı. Şahin şunları söyledi:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir.

 

TERÖR SALDIRISI

Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

REİNA'NIN SAHİBİNDEN İLK AÇIKLAMA

Hürriyet'in haberine göre Mehmet Koçarslan saldırıya ilişkin şunları söyledi:

“İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

İÇERİDE BİR SALDIRGAN DAHA MI VAR?

Gece kulübünün içinde saldırganın saklandığı yönündeki iddia üzerine özel harekat mekanda operasyon başlattı. 

DENİZE ATLAYANLAR KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Saldırı sırasında panikle deniz atlayanların kurtarılması için de çalışmalar sürdürülüyor. 

REİNA SALDIRISI OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

 

 
 
 
 
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