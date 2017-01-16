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RENK VE EĞLENCE CÜMBÜŞÜ ZUMBA FESTİVALİ YAPILDI!

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RENK VE EĞLENCE CÜMBÜŞÜ ZUMBA FESTİVALİ YAPILDI!
Fitness dünyasının en popüler sporu olan Zumba ile tanışmak isteyenler, alternatif spor arayanlar ve günlük stresten uzaklaşmak için “Zumba Festivalinde” bir araya geldi.

Astoria AVM’de yapılan Zumba Festivali, Zumba’nın enleri eşliğinde halka açık davetle gerçekleşti. Zumba sevenleri buluşturan festival, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Fitness dünyasının en popüler ve en sevilen sporlarından biri olan Zumba; kıpır, kıpır müzik eşliğinde DJ Herman Akdülger performansıyla başladı.

Kano Melez Sunumu ve Kano Melez Strong danslarıyla devam etti. Perküsyonda Ümit Peynircioğlu ve Spor dünyasının tanınmış isimlerinden DJ’lerinden Hüsrev Tunaboyoğlu, performanslarıyla etkiledi.

Bulmacadan Sonra Zumba

Fiziksel faydasının yanı sıra, ruh halinin olumlu değişimine katkı sağlayan Zumba, vücudun her yerini hareket ettirerek, karın, omuzlar, göğüs ve kollarda etkisini çabuk gösteriyor ve incelmek isteyen herkesin tercihi oluyor.

Bulmacadan sonra hafıza kuvvetlendiren en iyi spor seçilen Zumba, sağ ayağı kullanırken, sol elini harekete geçirerek vücudunun tüm fonksiyonlarını harekete geçiriyor.

Carrera Fitness&SPA Merkezi tarafından düzenlenen, Zumba Festivali Astoria AVM’de da halka açık ve ücretsiz olarak yapıldı.

Carrera Fitness&SPA CEO’su Hüseyin Valentino Erikçi Zumba Festivali ile ilgili şöyle konuştu: Zumba’nın kökeni Kolombiya. Shakira'nın dans hocası da olan Beto Perez, fitness dersi verirken derste kullanacağı kaseti evde unutuyor.

Yanında da Shakira'ya koreografi çalıştırdığı kaset bulunuyor. Derste o kaseti kullanıyor ve üyelerine o müzikle hareketleri göstermeye başlıyor.

Bu hareketleri yapanların çok hoşuna gidiyor. Spor salonunun sahibi de bunu fark ediyor. Sonra Beta Perez ile işbirliği yaparak Alberto Beta Perez adındaki şirketi kuruyorlar ve dünyada Zumba’nın yayılmasını sağlıyorlar.

Spor yapmak istemeyen, günlük sorunlardan stresten uzaklaşmak isteyen herkesi Zumba yapmaya davet ettik. Eğlenceli, keyifli bir gün geçirdik.”

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