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Renkli Sayfalar... PROGRAMI BIRAKIYORLAR MI?

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Renkli Sayfalar... PROGRAMI BIRAKIYORLAR MI?
Sabah kuşağında yayınlanan magazin programları arasında en çok reyting oranına sahip olan 'Renkli Sayfalar' programının ünlü ekran yüzleri Gülşen Yüksel Salt ile Müge Dağıstanlı, Kanal D ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kanal D ekranlarında Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın sunduğu 'Renkli Sayfalar' programı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yapım şirketinin programın içeriğini magazin dışı konularla genişletmek istemesi ayrılıkla sonuçlandı.

Birlikte 10'ıncı yılını tamamlayan ve magazin programları arasında en çok reyting oranını yakalayan ünlü gazeteciler Gülşen Yüksel Salt Müge Dağıstanlı'nın, Şubat ayında programdan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: milliyet.com.tr
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