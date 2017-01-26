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Rıdvan Dilmen... 'EVET' KAMPANYASI ELEŞTİRİLERİNE NE CEVAP VERDİ?

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Rıdvan Dilmen... 'EVET' KAMPANYASI ELEŞTİRİLERİNE NE CEVAP VERDİ?
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen referandum için başlattığı 'evet' kampanyası nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Rıdvan Dilmen yeni anayasa referandumu için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlatmıştı.

Kampanya sonrası eleştirilerek maruz kalan Dilmen, tepkilere cevap verdi.

CUMHURİYET VE ATATÜRK KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR

 

Sabah'ın haberine göre; Dilmen "Cumhuriyet ve Atatürk kimsenin tekelinde değildir, 80 milyona aittir. Bugün önümüzde duran görev cumhuriyetimizi güçlendirmek, demokrasimizi geliştirmektir.

Birliğimiz ve ülkemizi korumanın tek yolu budur. Bugün bütün yurttaşlarımızın önceliği yurtseverlik olmalıdır.

Bunun için güçlü bir liderliğe, güçlü bir cumhuriyete ve gelişmiş bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bunları vizyonuyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'da (Recep Tayyip Erdoğan) görüyorum.

Atatürk'ün Cumhuriyetimizle ilgili koyduğu hedefleri ancak bu yolla ulaşır ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum.

HERKES ÖZGÜR ŞEKİLDE OYUNU KULLANACAKTIR

Anayasamızda belli önemli maddeleri inceledim. Ülkem için iyi olacağını düşündüm. Bu tamamen kendi fikrimdir. Farklı görüşlere de saygılıyım.

Ama hiç kimse bu durum üzerinden birbirini düşman görmemelidir, düşmanlık üretmemelidir. Herkesi, beni de dahil eleştirebilirler, fikirlerimi eleştirebilirler Ama Atatürk sevgimi ve bağlılığımı sorgulamak kimsenin haddi değildir.

Demokratik bir ülkedeyiz. Herkes zaten sandığa gidecek, kendi fikrini beyan edecek. Herkes de herkesin fikrine saygı duyacaktır. Daha güçlü Türkiye için herkes özgür şekilde oyunu kullanacaktır. Mahalle baskısı ve tehdide demokraside yer yoktur" diye konuştu.

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